Drillo blir fotballekspert i NordicBet

- Vi skal bruke statistikk på en underholdende måte for å forklare det vi faktisk ser på banen, sier den tidligere landslagssjefen.

NordicBet har ansatt Egil «Drillo» Olsen som fotballekspert.

Det bekrefter spillelskapet i en pressemelding fredag formiddag.

- Vi skal bruke statistikk på en underholdende måte for å forklare det vi faktisk ser på banen. Vi skal formidle fakta. Altfor mange innenfor fotballen driver bare med synsing. Vi skal bruke statistikk til å fortelle hvordan ting faktisk er. Statistikk lar oss se sammenhengene bak det åpenbare, uten at det skal bli en ren «tallblogg», sier Drillo.

- I fotballen finnes det jo mange etablerte sannheter. «Corner er mål» er jo noe vi tidlig lærer, men statistikk viser at selv de beste cornerlagene ikke scorer på mer enn én av tyve cornere. Og for de aller fleste lag blir det nettkjenning langt sjeldnere. Vi ønsker å drive med opplæring, slik at det norske fotballpublikumet blir mer kunnskapsrike, sier han videre.

Dette er ikke første gang Drillo knytter seg til et utenlandsk spillselskap. I 2007 signerte han en avtale med Expect.

Det skapte reaksjoner i fotballmiljøet og Olsen måtte blant annet slutte i en jobb i Vålerenga som følge av dette.

Den tidligere landslagssjefen truet blant annet med å trekke støvlene sine fra fotballmuseet og mente Norges Fotballforbund var smålig i debatten som fulgte.

NordicBet bekrefter at også Optas mann i Norge, Grant Andersen, er ansatt som fotballekspert.

- Vi har jobbet sammen i over 15 år. Samarbeidet vårt startet i Egil sin siste periode på landslaget, sier Andersen.



- Egil har jo alltid vært opptatt av analyse, og jeg vil si han har vært banebrytende på det området. Da Egil startet var det få som gikk like grundig til verks som han, men nå ser man jo at absolutt alle toppklubbene i verden bruker statistikk for å bli bedre.