Drillo fikk hedersprisen under Idrettsgallaen

Tidligere landslagssjef i fotball Egil «Drillo» Olsen (75) fikk den høythengende hedersprisen under Idrettsgallaen 2018 lørdag.

Under Egil Olsen fikk de norske herrelandslagsspillerne en formidabel opptur, toppet med VM-fotball både i 1994 og 1998.

– Jeg liker å være forberedt til ting. Det var jeg ikke nå. Jeg hadde skjønt litt om jeg fikk prisen på 90-tallet, men ikke nå, sa en overrasket Drillo på scenen i Hamar.

– Jeg synes det er litt stas tross alt. Jeg er så heldig å ha vært med på veldig mye med norsk fotball og Norges landslag. Men dette er stort, og hvis jeg skal være ærlig synes jeg til og med at jeg har fortjent det, la han til.

– Men tidspunktet var spesielt. Tusen takk for at jeg fikk være med på det her, fortsatte han.

Norge har ikke vært i et sluttspill siden Nils Johan Semb tok Norge til fotball-EM i 2000, så Drillo har på mange måter vært unik for norsk fotball.

75-åringen har vært norsk landslagssjef i to perioder. Først fra 1990-1998, før han gjorde comeback mellom 2009 og 2013.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland delte ut kveldens siste pris under Idrettsgallaen 2018.

