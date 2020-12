Drillo om Solbakken-ansettelsen: – Veldig fornøyd

Egil «Drillo» Olsen mener valget av Ståle Solbakken som ny landslagssjef er godt timet og at det kan være starten må en god periode for Norge.

– Jeg er veldig fornøyd. Han skulle vært det for lenge siden, men det passet bra med timingen. Vi får en trener fra øverste hylle. En meget dyktig trener, sier Olsen til NTB.

Solbakken skulle egentlig etterfølge Drillo som landslagssjef i 2012, men ble løst fra kontrakten for å bli Köln-trener i tysk Bundesliga.

Selv om han mener Solbakken burde blitt landslagstrener for lenge siden, tror Drillo at han nå kommer inn på et gunstig tidspunkt.

– Vi aldri hatt så mange spennende unge spillere. Dette kan være starten på en god perioden. Ingenting er sikkert i fotball, og jeg er ingen spåmann, men det ser veldig spennende ut. Framtiden ser lys ut, sier Olsen.

78-åringen ledet Norge i to perioder (1990-98 og 2009-13). Han tok landslaget til VM i 1994 og 1998.

(©NTB)

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar