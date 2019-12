Drømmeår for tidligere eliteserieprofil: Knuser Messi og Ronaldo i 2019

Abderrazak Hamdallah har hatt en eventyrlig karriere også etter sin tid i Aalesund.

Den marokkanske superangriperen kan se tilbake på et helt eventyrlig 2019 der han leverte mål i bøtter og spann for den saudi-arabiske stormakten. Såpass imponerende var Hamdallah, at han knuste selv de største spillerne i Europa.

For det var under Globe Soccer Award at den tidligere Aalesund-spilleren gjorde storeslem under prisutdelingen. Først ble han tildelt prisen for «årets arabiske spiller» for 2019, før han så ble bekreftet som verdens fremst målscorer for samme år.

Det har seg nemlig slik at mens Lionel Messi totalt markerte seg for 50 mål i løpet av kalenderåret 2019, så var det Robert Lewandowski i Bayern München som var nærmest med sine 54. Cristiano Ronaldo endte på 20 mål på 40 klubbkamper i 2019.

Målmaskin

Etter at Hamdallah (ofte omtalt som Hamed-Allah i løpet av sin tid i norsk fotball) satte ballen i mål tre ganger under sist helgs seriekamp mot Al Feiha, så smadret han den polske superspissen, og stoppet på 57 scoringer totalt for kalenderåret 2019.

Det smått ekstreme er uansett antallet kamper 29-åringen brukte for å banke inn de 57 scoringene. Totalt i løpet av 2019 har Hamdallah spilt 36 klubbkamper for Al-Nassr, skal vi tro nettstedet Transfermarkt.

Det betyr at marokkaneren snitter på smått utrolige 1.58 mål per kamp han har spilt i løpet av 2019. I løpet av 2019/2020-sesongen i Saudi Arabia har han scoret 14 mål på 13 kamper over begge turneringer.

Det er uansett 2018/2019-sesongen som kanskje vekker aller mest oppsikt. For ifølge Transfermarkt så spilte marokkaneren 35 kamper totalt forrige sesongen (da også inkludert 2018), og banket inn 49 mål for den saudi-arabiske toppklubben.

34 av disse scoringene kom i den saudi-arabiske toppdivisjonen, hvilket er suveren rekord for antall mål i én og samme sesong siden ligaen ble gjort profesjonell i 2007, meldte BBC i april.

Den vanvittige målraten til Hamdallah la også grunnlaget for at Al-Nassr kunne feire sin første ligatriumf siden 2014/2015-sesongen. Klubben har totalt ni ligatitler, og kun Al-Hilal, der blant andre Sebastian Giovinco og Bafetimbi Gomis spiller, har flere med sine 15.

Dyreste i Aalesunds historie

Marokkaneren ble hentet til Aalesund før 2013-sesongen, da klubben skal ha betalt syv millioner kroner til Olympique Safi i angriperens hjemland. Det ble den gang bekreftet som den dyreste overgangen i klubbens historie.

Det ble kun med én sesong for Hamdallah på Color Line Stadion, men til gjengjeld banket han inn 15 mål på 30 kamper for «tangetrøyene». Det var kun Frode Johnsen i Odd som scoret flere, med sine 16.

Siden ble Hamdallah ryktet til Ståle Solbakkens FC København, før kinesiske Guangzhou Evergrande skal ha lagt rundt 34 millioner kroner på bordet for å sikre seg angriperen.

I Kina stoppet han på 26 scoringer på 39 kamper, før han banket inn 29 scoringer på 35 kamper for El Jaish i qatarsk toppdivisjon. Marokkaneren flyttet seg videre til Al-Rayyan i samme divisjon før 2017/2018-sesongen.

I sin andre klubb i Qatar fortsatte han den elleville målraten med 28 scoringer på 30 kamper, før han signerte for sin nåværende klubb, Al-Nassr før 2018/2019-sesongen. Der spiller han blant annet med landsmann, og tidligere Watford-, Málaga- og Leganés-angriper, Nordin Amrabat.

Amrabat og Hamdallah spiller ikke sammen for Marokko, for tidligere i år bekreftet Hamdallah at han ikke lenger ønsker å spille for sitt hjemland. Han skal nemlig ved flere anledninger ha endt i krangler under landslagssamlinger.

Det hele toppet seg før Afrikamesterskapet tidligere i 2019 da Hamdallah og lagkamerat Faycal Fajr endte i krangel da sistnevnte nektet superspissen å ta et straffespark i en vennskapskamp mot Gambia.

Etter krangelen ble det klart at Hamdallah ikke lenger skulle spille for det marokkanske landslaget i turneringen, og ifølge BBC skal det marokkanske fotballforbund ha forklart det hele med at han hadde en «rygg- og hofteskade».

