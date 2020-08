Drømmedebut for Meling i Frankrike

Den tidligere Rosenborg-spilleren kunne nok ikke fått en bedre start på utenlandsoppholdet sitt i franske Nimes.

I Birger Melings debut for Nimes i Ligue 1 imponerte den norske venstrebacken stort. I første omgang leverte Meling både mål og målgivende pasning.

Etter bare åtte minutter slo 25-åringen et flott innlegg til Kevin Denkey, som satte inn 1-0 for Nimes. Den offensive venstrebacken mottok en langpasning oppe på kanten av sekstenmeteren, og la kjapt inn et lavt innlegg som Denkey smadret i mål med venstrefoten.

Og før halvtimen var passert banket Meling også inn sitt første mål for Nimes.

Se målet til Meling øverst i saken.

Denne gangen mottok han også en pasning på venstresiden, slo inn i banen til Romain Philippoteaux, stormet fremover i banen og fikk igjen ballen fra samme mann, før Meling banket ballen i mål fra spiss vinkel.

JUBEL: Birger Meling gratuleres av sine nye lagkamerater etter en drømmedebut for Nimes. Foto: SYLVAIN THOMAS (AFP)

Fra Rosenborg til Ligue 1

Meling ble byttet ut etter 79 minutter, og kunne smile for en strålende start på proffkarrieren i Frankrike.

Nimes vant til slutt 4-0 over Stade Brestois, etter scoring av Philippoteaux og Kone i andre omgang.

Den franske serien avsluttet forrige sesong da fotballen ble stoppet på grunn av koronaviruset, og startet dermed den nye sesongen fredag denne uken.

Birger Meling forlot Rosenborg i juli til fordel for proffopphold i den franske Ligue 1-klubben Nimes. Den norske venstrebacken spilte for trønderne i tre og en halv sesong, og fikk totalt med seg 129 kamper for Rosenborg.