Drømmekveld og tre mål for Chelseas Pulisic

Fikk endelig sjansen fra start og kvitterte med sitt første måltrippel i karrieren.

BURNLEY - CHELSEA 2-4:

Chelsea-manager Frank Lampard sendte den tidligere Borussia Dortmund-profilen Christian Pulisic ut fra start på venstrekanten mot Burnley lørdag, etter gode prestasjoner som innbytter både i ligaen og Champions League i midtuka.

Og managerens valg om å bruke amerikaneren ga tidlig uttelling. Oppturen skulle vise seg å bli av det gigantiske slaget for 21-åringen denne lørdagskvelden i det østre Lancashire.

Han takket nemlig for tilliten med å sette inn 1-0, 2-0 og 3-0 for Chelsea, og sikret seg samtidig karrierens første hat-trick. Det siste av målene kom på attpåtil på et av Burnleys mest kjente angrepsvåpen, nemlig på en dødball.

Pulisic møtte det andre innlegget fra Mason Mount med bakhodet ved første stolpe og styrte ballen videre i lengste nettvegg.

Hat-tricket betyr ifølge statistikken til Opta at 21-åringen er tidenes yngste Chelsea-spiller som klarer denne bragden i Premier League. Pulisic er dessuten den første i klubben siden spisslegenden Didier Drogba i 2010 til å score tre mål med venstrefoten, høyrefoten og hodet i samme kamp.

- Lå ikke i kortene



- Det lå ikke akkurat i kortene før denne matchen, men han har sett veldig, veldig frisk ut i innhoppene sine, kommenterte TV 2s Kasper Wikestad da amerikanerens sensasjonelle hat-trick var et faktum.

Wikestad tilføyde også at han må spise i seg sine egne ord fra tidligere, om at Pulisic ikke er kjent som en trussel i luftrommet.

En kjempeblemme av Burnley-backen Matthew Lowton forærte Pulisic sjansen til å storme mot hjemmelagets mål.

Kantspilleren så først ut ti lå bruke litt for lang tid da han snublet seg framover mot 16-meteren, men hentet seg godt inn. Skuddet han sendte i vei fra skrå vinkel seilte perfekt inn i lengste hjørne bak Nick Pope i Burnley-buret.

Og det skulle komme mer fra amerikaneren. Pulisic sto også bak Chelseas andre scoring på Turf Moor like før pausen.

Effektivitet



Chelseas storkjøp fra forrige januarvindu, som først ble en del av londonlagets spillerstall i sommer, har slitt mye i de første månedene med ny arbeidsgiver. Perioden med manglende spilletid og tillit fra Frank Lampard ser ut til å være over.

- Tomålsscorer like før pause. Og se det smilet! utbrøt Kasper Wikestad i TV2s sending.

- Pulisic han straffer dem så hardt. Den går via Ben Mee og sniker seg inn like ved stolperota. Christian Pulisic er dødelig effektiv i kveld, fortsatte kommentatoren.

HOPPENDE GLAD: Frank Lampard må kunne sies å ha truffet bra med laguttaket mot Burnley. Her feiret klubblegenden Chelseas andre fulltreffer i oppgjøret. Foto: Lee Smith (Reuters / NTB scanpix)

Og mer ble det altså å sette ord på etter sidebyttet angående Pulisics drømmekamp i Burnley.

Like etter amerikanerens stuss med bakhodet som ga gjestene det tredje målet, økte vingkollega Willian til 4-0 med en sikker avslutning i den lengste kroken bak Pope.

Der og da hadde Chelsea satt to av to avslutninger i mål i den andre omgangen. Burnley hadde misset på sine seks forsøk etter garderobepraten.

Litt bedre ble det for vertene i sluttminuttene. To reduseringer ble sendt inn bak Chelsea-keeper Kepa i sluttminuttene, der den første kom etter et stjernetreff fra Jay Rodriguez. 19-åringen Dwight McNeil sto for den andre med et drøyt minutt igjen av ordinær spilletid.

