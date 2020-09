Drømmeretur for Heintz i Sarpsborg-seier: – Tenkte jeg kom til å score i dag

De berømte marginene er fremdeles fraværende for tabelljumbo Aalesund. Søndag tapte laget 0-1 for Sarpsborg, der en gammel yndling ble den store helten.

Den avgjørende scoringen kom like etter pause. Tobias Heintz ga Sarpsborg ledelsen med et velplassert skudd bak Andreas Lie i Aalesund-buret. Scoringen skulle også vise seg å bli kampens eneste, i det som ble en leksjon i effektivitet for et sjansesløsende hjemmelag.

Heintz er tilbake i Sarpsborg på en utlånsavtale ut 2020. Kantspilleren ble solgt til tyrkiske Kasımpaşa for ett og et halvt år siden. Der har han slitt med å få spilletid de siste månedene.

– Det var et fint comeback. Først og fremst var det viktig med tre poeng, men så hadde jeg i bakhodet og tenkte at jeg kom til å score i dag. Så det var deilig å få den også, sier Heintz selv til Eurosport.

Tapet ble Lars Arne Nilsens annet på like mange forsøk i rollen som Aalesund-trener, da han tapte med samme sifre for bunnkollega Start før landslagspausen. Nilsens menn står dermed fortsatt med usle sju poeng på jumboplass i Eliteserien.

Sarpsborg på sin side brøt ut av en svak resultatrekke den siste tiden. Med tre tap på de siste fire kampene (seieren kom riktignok mot Molde) var det på høy tid med en ny trepoenger. Seieren gir de blå og hvite litt pusterom i bunnstriden, med fire poeng ned til Start på kvalifiseringsplass.

Skrekktakling

Etter en frisk åpning av Sarpsborg, tok hjemmelaget mer og mer over. Aalesunds toppscorer Hólmbert Fridjónsson fikk en gigantisk sjanse til å sende vertene i føringen etter halvspilt første omgang. Innlegget til Simen Bolkan Nordli fant islendingen, som avsluttet rett på keeper og ble taklet stygt i samme slengen.

– Vi føler at vi skulle hatt et straffespark, sa Aalesund-trener Lars Arne Nilsen i pausen.

Fridjónssons smell var såpass alvorlig at han ikke klarte å fortsette kampen. Det er dårlig nytt for et Aalesund-lag som allerede ser akterutseilt ut i kampen om å overleve i Eliteserien.

Rett før hvilen la Sigurd Haugen ballen igjen til en ventende Niklas Castro, som beinet ballen i stolpen fra seks meters hold. Tangotrøyenes fjorårskomet satt nok igjen med en følelse av at nettopp slike sjanser var de han omsatte til scoring forrige sesong. På tross av overtaket utover i omgangen var det stadig målløst da dommer Tommy Skjerven blåste for pause.

– Det er tungt. Jeg skulle gjerne ha satt noen av sjansene i «goalen», men det er vel sånn det er, da. Stang ut, sa Castro.

Effektive Sarpsborg

Lars Arne Nilsens menn hadde knapt rukket å komme ut fra garderoben da Sarspsborgs hjemvendte sønn Tobias Heintz scoret i re-debuten sin for østfoldingene. Joachim Soltvedt serverte den innleide Kasımpasa-spilleren med en klassisk 45 grader ut-pasning, og Heintz ekspederte ballen kontrollert i kassen.

Etter å ha startet 2. omgang sløvt, kviknet Aalesund til igjen utover. Castro traff metallet for annen gang halvveis ut i 2. omgang da skuddforsøket hans subbet borti tverrliggeren.

Aalesunds forsøk på å etablere en sluttspurt mot Sarpsborg-målet var krampaktige, og de store sjansene uteble. Dermed endte kampen 0-1 i høstværet på Sunnmøre.

Aalesunds beintøffe overlevelsesmarsj fortsetter med tur til Stavanger og et tøft møte med formsterke Viking, mens Sarpsborg tar imot Mjøndalen på eget kunstgress.

