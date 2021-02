Drømmescoring av Alli da Tottenham sikret avansement i Europa League

Tottenham tok seg enkelt videre i Europa League-sluttspillet.

TOTTENHAM-WOLFSBERGER 4-0 (8-1 sammenlagt)

Tottenham hadde få problemer med å vinne hjemme mot østerrikske Wolfsberger i Europa League-sluttspillet i London onsdag kveld. En drømmescoring av Dele Alli etter ti minutter sendte Spurs i ledelsen.

Midtbanespilleren mottok ballen med ryggen mot mål inne i feltet, la ballen til rette med en berøring, før 24-åringen vartet opp med et nydelig brassespark som fikk selv manager Jose Mourinho til å smile.

Allis scoring var nærmest identisk den Chelsea-spiss Olivier Giroud noterte seg for i Chamions League-oppgjøret mot Atletico Madrid tirsdag kveld.

- Wow, Dele lyste akkurat opp en tom stadion, skrev Peter Crouch på Twitter.

Dele Alli har kun fått en kamp fra start denne sesongen, og har måtte ta til takke med korte innhopp de siste månedene under Josè Mourinho. I flere uker var han også helt ute av kamptroppen.

Forholdet mellom de to skal lenge ha vært på bristepunktet, og det er en kjent sak at spilleren selv ønsket seg bort fra klubben i januar - etter flere runder med flengende kritikk fra Mourinho.

Den overgangen ble aldri noe av, noe som skal ha frustrert Alli voldsomt. Selv sa Mourinho i januar at de hadde hatt et oppvaskmøte, og at han så frem til å få en «god» Alli tilbake i kamptroppen. Siden da har ikke spilletiden bedret seg nevneverdig for den offensive midtbanespilleren.

Det gjenstår å se om onsdagens prestasjon vil gi Alli mer tillit fremover.

Fem minutter etter pause doblet Carlos Vinicius ledelsen for Tottenham etter pasning fra Alli. Kvarteret før slutt noterte Alli seg for nok en målgivende pasning da han serverte ballen til innbytter Gareth Bale som på nydelig vis plasserte ballen opp i motsatt kryss.

Få minutter før slutt økte Vinicius til 4-0 med sin andre scoring for kvelden.

Tottenham kontrollerte enkelt inn seieren mot et sjanseløst Wolfsberger-lag og kan forberede seg på videre spill i Europas nest gjeveste turenring.

