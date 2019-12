Drømmestart for Duncan Ferguson i Everton

Evertons midlertidige manager ledet laget til seier mot Chelsea i sin første kamp.

CHELSEA - EVERTON 3-1

Den tidligere Everton-spilleren Duncan Ferguson har fått oppgaven med å lede sin gamle klubb midlertidig, etter at Marco Silva fikk sparken tidligere denne uken.

Skotten fikk en drømmestart på sin managerkarriere da Everton slo Chelsea 3-1 hjemme på Goodison Park lørdag.

Dominic Calvert-Lewin scoret to av målene, mens Richarlison scoret ett for hjemmelaget. Mateo Kovacic scoret Chelseas reduseringsmål.

Svak Chelsea-start

Everton fikk en glimrende start på kampen da Richarlison allerede etter fem minutter stanget inn et innlegg fra Djibril Sidibé, som slo ballen inn fra høyre.

1-0: Richarlison ga Everton en drømmestart på lørdagens kamp da han headet inn 1-0 etter fem minutter. Foto: Andrew Yates (Reuters)

Bare fem minutter senere var brasilianeren farlig frampå igjen etter et nytt innlegg fra høyre. Denne gangen var han akkurat for sent ute til å sklid inn sitt andre for dagen.

Chelsea åpnet kampen svakt, men maktet å heve seg utover i den første omgangen. Etter 27 minutter var Tammy Abraham nær ved å få styrt inn utligningen etter at Willian slo ballen hardt inn fra kanten. Chelseas toppscorer traff imidlertid ikke ballen nok til at han fikk den på mål.

Både Willian og Mason Mount fikk brukbare muligheter til å utligne før pause, men ble blokkert og taklet før de fikk avsluttet på mål.

Calvert-Lewin-show

Everton startet den andre omgangen like bra som de startet den første. Etter 48 minutters spill kjempet nemlig Dominic Calvert-Lewin til seg ballen i duell med Andreas Christensen og Kurt Zouma, før han plasserte ballen i mål bak Kepa.

Gjestene brukte imidlertid ikke lang tid på å slå tilbake. Etter et innlegg fra venstre ble ballen klarert ut på 25 meter. Der sto Mateo Kovacic og dunket ballen ned i hjørnet bak Jordan Pickford.

Midtveis i den andre omgangen fikk Mason Mount en god mulighet til å utligne for Chelsea da N'Golo Kanté la ballen tilbake til Chelsea-talentet, som bredsidet ballen utenfor fra god posisjon.

I stedet smalt det i motsatt ende av banen.

Chelsea rotet bort ballen på egen halvdel og etter klabb og babb i feltet, kunne Calvert-Lewin pirke inn sin andre scoring for dagen.

Everton klatrer dermed over streken i Premier League, mens Chelsea blir værende på fjerdeplass.

Chelsea tar imot Bournemouth i neste serierunde, mens Everton møter Manchester United på Old Trafford.