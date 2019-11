Drømmestart for José Mourinho i Champions League - Tottenham snudde 0-2 til 4-2

Det så ut til å bli et mareritt for den portugisiske treneren i Champions League-debuten med Spurs. Så våknet London-laget.

TOTTENHAM - OLYMPIAKOS 4-2

Se Mourinho takke ballgutten i videovinduet over

José Mourinho fikk en perfekt start på Champions League-sesongen med Tottenham da «Liliwhites» kom tilbake fra 0-2, og slo det greske storlaget Olympiakos 4-2 på hjemmebane.

Youssef El-Arabi og Rubén Semedo scoret målene for Omar Elabdellaouis lag tidlig i den første omgangen, før opphentingen startet i London. Dele Alli reduserte før pause, før Tottenham tok fullstendig over.

Harry Kane bredsidet inn 2-2 etter at en ballgutt hadde rukket å hjelpe til med å kaste ballen tilbake til Tottenhams høyreback, som fikk spilt inn Lucas Moura som hadde fri bane nedover høyresiden. Hans innlegg fant Kane, som scoret det viktige målet.

- Mourinho vet nøyaktig hvem han skal takke. Den kjappe ballgutten, skrev Jan Åge Fjørtoft på Twitter.

Serge Aurier hamret inn det viktige 3-2-målet, før Kane satte spikeren i kista drøye kvarteret før slutt med et hodestøt. Dermed kan Mourinho juble for seier i sin første kamp på Tottenham Hotsput Stadium, etter at han erstattet Mauricio Pochettino forrige uke.

Seieren betyr at Tottenham nå kan glede seg til videre spill i Champions League også denne sesongen. Fjorårets finalist har ti poeng, og en luke på syv poeng ned til Røde Stjerne.

- Vi var ikke i nærheten i starten, og vi sa til pause at det går ikke an å spille verre. Jeg scoret, som var flaks, men vi vant, forklarte Dele Alli til BT Sport etter oppgjøret i London.

- Vi holdt på å tape og treneren valgte å få på en mer offensiv spiller (Eriksen). Det kunne vært hvem som helst av oss han byttet ut i løpet av de første 20 minuttene, men heldigvis virket byttet.

For Olympiakos er denne sesongens Champions League over, men de har muligheten til å kvalifisere seg til Europa League med en seier i siste oppgjør. De står med kun ett poeng etter de første fem kampene.

Sjokket

De var gjestene som kom best i gang i London, og allerede etter tre minutter testet Girgios Masouras skuddfoten fra distanse. Paulo Gazzaniga var patent, og fikk klasket unna forsøket.

Den argentinske burvokteren var ikke like god tre minutter senere da Danny Rose først gav fra seg ballen, før marokkanske Youssef El-Arabi hamret til fra distanse. Gazzaniga rakk ikke frem, og Olympiakos kunne juble over 1-0.

Harry Winks var nære ved å gi Tottenham en utligning like før kvarteret spilt. Hans frispark gikk hele veien igjennom Olympiakos-boksen, og kun en vanvittig reaksjonsredning fra José Sá stoppet Tottenham.

Vondt skulle bli verre for José Mourinhos mannskap. I det 19. minutt ble nemlig en corner flikket videre inn i Tottenham-boksen, og Rubén Semedo kunne løpe inn mål nummer to for Omar Elabdellaouis lag.

Like før halvtimen var spilt hadde Mourinho sett nok. Han byttet ut midtbanespilleren Eric Dier, og kastet innpå den danske playmakeren Christian Eriksen.

Det var uansett Olympiakos som så ut til å ville finne den tredje scoringen midtveis i den første omgangen. Harry Kane var uansett nære ved et frispark som gikk over mål like før halvspilt.

Det skulle bli delt ut tidlige julegaver i London da Yassine Meriah rett og slett bommet på en klarering, og Serge Auriers innlegg falt i føttene til Dele Alli. Han hadde en enkel jobb med å redusere til 1-2.

Dermed kunne Mourinho og Tottenham levne et lite håp på vei inn i garderoben etter de første 45 minuttene. Det var likevel gjestene fra Piraeus som kunne smile over en 2-1-ledelse etter halvspilt.

Vanvittig opphenting

Den ledelsen skulle dog ikke vare spesielt lenge inn i den andre omgangen. Lucas Moura kriget nemlig til seg ballen i det 50. minutt, og utnyttet et innkast som ble tatt kjapt langs høyrekanten.

Han suste mot Olympiakos-målet, og la ballen inn til Kane, som ventet inne i boksen. Tottenhams superstjerne gjorde ingen feil da han på enkelt vis kunne bredside inn utligningen for Spurs.

Tottenham fortsatte å trykke på for lederscoringen, og like etter timen spilt holdt innbytter Moussa Sissoko å finne Kane inne i Olympiakos-boksen. Meriah gjorde opp for feilen på 1-2-scoringen, og fikk klarert unna.

I det 70. minutt fikk Spurs firspark like utenfor den greske boksen, og Eriksen fikk muligheten. Den danske stjernen hamret til, men ballen suste utenfor José Sás lengste stolpe.

Opphentingen skulle bli komplett for Mourinhos mannskap det 73. minutt da et innlegg fra venstre fant høyreback Serge Aurier. Ivorianeren hamret til, og Tottenham kunne juble for 3-2.

Det skulle på ny bli jubel for Mourinho og Tottenham i det 77. minutt da Christian Eriksen svingte inn ballen mot Kane. Engelskmannen var ikke vond å be da han stanget inn 4-2 for Spurs.

Flere scoringer skulle det ikke bli i London, og Tottenham kan juble over avansement i Champions League. José Mourinho fikk seier i sin første CL-kamp for Tottenham, da Olympiakos ble slått 4-2.