Bendtner avviser å ha sparket drosjesjåføren

Nicklas Bendtner sa i retten fredag at han følte seg truet, men avviste bestemt at han sparket drosjesjåføren under voldsepisoden i september.

Fredag morgen startet rettssaken mot Bendtner i København tingrett. RBK-profilen risikerer fengselsstraff for å ha påført en drosjesjåfør dobbelt kjevebrudd.

Bendtner og hans advokat hevder at fotballstjernen handlet i selvforsvar. Det underbygget Rosenborg-spilleren i sin forklaring.

– Jeg følte meg truet, men jeg trodde ikke at det ville eskalere slik, sa han om konfrontasjonen med taxisjåføren ifølge BT.

30-åringen beskrev videre situasjonen som «ubehagelig» og stemningen i taxien som «ond», før han vedgikk å ha slått drosjesjåføren i kjølvannet av at sistnevnte skal ha kastet en brusboks mot ham selv og kjæresten Philine Roepstorff.

– Da vi konfronterer hverandre, så løfter vi armene på samme tid, og jeg slår ham først, sa Bendtner og bekreftet siden at han slo med knyttet hånd.

Grov munnbruk

I retten fredag ble det også vist flere overvåkingsvideoer for å kaste lys over voldsepisoden i september. Videobildene gir imidlertid ikke noe klart svar på om Bendtner, slik tiltalen hevder, også skal ha sparket drosjesjåføren.

Selv avviste RBK-profilen i retten at sparket fant sted.

– Jeg løftet beinet mitt for å komme over ham og se om han var OK. Det var ikke for å sparke han, sa Bendtner ifølge BT.

Av overvåkingsvideoene går det samtidig fram at Bendtner og Roepstorff havnet i konflikt med drosjesjåføren. Årsaken skal blant annet ha vært at paret mente sjåføren kjørte en annen vei enn de selv ønsket.

Etter at paret gikk ut av taxien, viser videoen at sjåføren roper «ditt lille fuckings ludder» etter Roepstorff. I sin forklaring hevdet sjåføren at Bendtner i retur skal ha kommet med flere rasistiske karakteristikker av ham.

Uklart om spark

Sjåføren hevder han valgte å kjøre etter paret fordi de ikke hadde gjort opp for turen, et forhold som også er en del av tiltalen.

– Jeg var frustrert over alt sammen, når man bare går fra en taxiregning, som om det var det mest normale, sa taxisjåføren i sin forklaring ifølge BT.

Sjåføren hevdet videre at han «i frustrasjon og avmakt» gikk ut av drosjen og kastet en tom brusboks etter Bendtner og Roepstorff.

– Så kommer de farende mot meg, og så går jeg ut som et lys. Jeg får vite av vitner at han brukte meg som dørmatte, sa sjåføren ifølge BT.

Da rettssaken ble innledet i tingretten erklærte Bendtner seg som ventet ikke skyldig etter voldstiltalen. RBK-profilens advokat Anders Nemeth ba om full frifinnelse.

Bendtner erkjente samtidig at han ikke brukte sikkerhetsbelte under den mye omtalte drosjeturen, et forhold som også inngår i tiltalen.

Mild voldsparagraf

RBK-profilen er tiltalt etter den milde voldsparagrafen i den danske straffeloven. Han skal ha slått sjåføren og deretter sparket ham i ansiktet.

I ettertid har påtalemyndigheten også tatt ut voldstiltale mot drosjesjåføren, som er anklaget for å ha kastet en gjenstand mot Bendtner og kjæresten Philine Roepstorff.

Helt sentralt i rettssaken står spørsmålet om RBK-profilen handlet i selvforsvar eller ikke.

Drosjesjåføren erkjente heller ikke straffskyld for voldsanklagene som rettes mot ham. Han erkjente seg samtidig skyldig i å ikke ha brukt bilbelte og for å ha snakket i mobiltelefon mens han kjørte.

Tre timer

Den danske straffelovens milde voldsparagraf har en strafferamme på opp til tre års fengsel. Ifølge dansk TV 2 kan imidlertid straffen økes med 50 prosent dersom det er snakk om overfall på en person i tjeneste.

Det betyr at Bendtner kan risikere opptil fire og et halvt år i fengsel. De fleste tror imidlertid en eventuell straff blir langt lavere.

Det er ventet dom i saken fredag.

(©NTB)

