Dubov slo tilbake i Rapid Challenge – sikret avgjørende finalekamp onsdag

Daniil Dubov spilte mesterlig sjakk og utlignet til 1-1 i finaleserien mot Hikaru Nakamura i onlineturneringen Rapid Challenge.

Dubov vant tirsdagens kamp 2,5-1,5 etter fire partier, og duellantene skal dermed møtes i en tredje og avgjørende kamp onsdag.

Nøkkelpartiet ble – som da Nakamura vant dagen før – åpningspartiet. Dubov leverte en ren maktdemonstrasjon da han utnyttet svakt spill av Nakamura og vant med svarte brikker.

Senere ble det tre strake remis-partier i en meget underholdende kamp. Den 24 år gamle russeren fikk dermed revansj for mandagens 1,5-2,5-tap og sørget for at det er helt åpent om seieren i Rapid Challenge.

Vinneren av turneringen, som er den andre i Magnus Carlsen Chess Tour, får 455.000 kroner i premiepenger. Carlsen vant selv den første turneringen i serien og ble slått ut av Nakamura i semifinalen i Rapid Challenge.

