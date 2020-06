Dubov vant Rapid Challenge, knuste Nakamura i armageddon

Daniil Dubov vant Rapid Challenge i sjakk etter en spennende finale mot Hikaru Nakamura. Den 24-årige russeren knuste rivalen i armageddon.

Spillerne vant hvert sitt parti med svarte brikker, mens det ble remis i de to andre. Etter to og en halv time måtte finalen i onlineturneringen avgjøres med armageddon, og der var Dubov overlegen med hvite brikker.

– Jeg føler lettelse, men også litt skuffelse. Det har vært en vidunderlig reise, og jeg skulle gjerne ha spilt mer, sa Dubov til Chess24.

Nakamura er blant verdens aller ypperste lynsjakkspillere, men allerede i 12. trekk gjorde han et dårlig løpertrekk som ga Dubov et avgjørende overtak. Russeren omsatte det med presist spill i seier. Nakamura ga opp etter 45 trekk.

Imponerte med svart

Det første partiet endte med remis etter bare 25 trekk. Dubov spilte med hvitt, men ingen av spillerne greide å skaffe seg interessante angrepsmuligheter.

I det neste partiet spilte Nakamura med hvitt og hadde innledningsvis en lovende stilling. Imidlertid vendte Dubov partiet i sin favør, og et dårlig tårntrekk fra Nakamura ga russeren et avgjørende overtak. Etter 44 trekk ga amerikaneren opp.

Nakamura viste mental styrke da han slo Magnus Carlsen i semifinalen etter å ha blitt utklasset første dag, og han viste styrke igjen da han med svarte brikker og kniven på strupen nedkjempet Dubov i tredje parti. Etter 53 trekk ga Dubov opp.

Til finalen

Det fjerde og siste hurtigsjakkpartiet endte med remis etter 39 trekk, og dermed måtte turneringsvinneren kåres i armageddon.

Dubovs seier gjør at han er garantert plass i finalen i Magnus Carlsen Chess Tour. Rapid Challenge var turnering nummer to av de fem i onlinetouren. Carlsen vant selv den første turneringen, men tapte altså for Nakamura i semifinalen i denne.

(©NTB)