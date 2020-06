Duplantis vant unik stavkonkurranse

Verdensrekordholder Mondo Duplantis vant en unik stavkonkurranse i Impossible Games. Erkerivalen Renaud Lavillenie hoppet for noen dager siden og 200 mil unna.

Duplantis avgjorde duellen i sin favør da han etter to helt mislykkede forsøk gikk over 5,86 i tredje og siste forsøk. Det gjorde han etter å ha set Lavillenie rive seg ut på samme høyde. Tidligere gikk begge over 5,81 i første forsøk.

Pål Haugen Lillefosse satte personlig rekord med 5,61, men måtte som ventet overlate arenaen til de to verdensstjernene da vinneren skulle kåres. Den norske 19-åringen rev tre ganger på 5,71.

Lavillenie hoppet for noen dager siden hjemme i sin egen hage i Frankrike og kunne sitte i godstolen og følge sin duell med Duplantis og de to unge nordmennene som konkurrerte på Bislett.

Simen Guttormsen endte sist med 5,21.

(©NTB)