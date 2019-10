Dürr utestenges på livstid

Den østerrikske eks-langrennsløperen Johannes Dürr er utestengt fra idretten for alltid. Det ble klart i en dom fra det østerrikske antidopingbyrået torsdag.

Dürr ble tatt for bruk av EPO under OL-i Sotsji i 2014. Han ble utestengt i fire år. 32-åringen forsøkte seg på comeback etter utestengelsen, men valgte til slutt å legge opp da han ikke klarte å kvalifisere seg til VM på hjemmebane.

Østerrikeren er nå blitt funnet skylding for bruk av bloddoping og oppbevaring og bruk av forbudte midler. Dürr er også funnet skyldig i å hjelpe andre med å dope seg, ved å ha en rolle i dopingnettverket som ble avslørt under VM i Seefeld i vinter.

Fem utøvere ble tatt for bruk av doping, to fra Østerrike, to fra Estland og én fra Kasakhstan.

Mest oppmerksomhet fikk østerrikeren Max Hauke, som ble tatt av politet med nåla i armen.

Videoen politiet tok da Hauke ble arrestert ble lekket til pressen og sjokkerte langrennsverdenen under VM i vinter.

Den ni sekunder lange viser en fortomlet Hauke mens han sitter i en sofa på hotellet, med politifolk rundt seg og en nål i armen.

I sommer ble det kjent at både Hauke og landsmann Dominik Baldauf utestenges fra all konkurranse i fire år.

