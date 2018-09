Dybalas tidligere sjef: - Han vil forlate Juventus i januar

Paulo Dybala har allerede tilbud om å forlate Juventus i januar, hevder stjernespillerens tidligere klubbeier i Palermo.

Dybala har rukket å bli ett av de heteste navnene i fotball-Europa siden han gikk til de italienske mesterne fra Palermo i 2015.

I fjorårets sesong viste 24-åringen seg fra sin hittil beste side, med 26 mål på 48 kamper for «den gamle dame».

Den imponerende formen hans skal etter sigende ha gjort Real Madrid interessert, som i sommer var ute etter en erstatter til Cristiano Ronaldo.

Denne sesongen har det derimot ikke blitt like mye spilletid for Dybala, og Palermo-eier Maurizio Zamparini har benyttet anledningen til å kaste mer bensin på rykte-bålet.

- Han forsvinner i januar

- Hver gang han vrakes fra laget får jeg lyst til å gråte, sier han til RMC.

Zamparini, som hadde Dybala under vingene i Palermo, mener nå sitt tidligere stortalent kommer til å bli solgt i januar.

- Han kommer til å dra, for Juventus vil få 1,2 milliarder for han. Jeg tror han kommer til å dra til Spania i januar. Han har tilbud i både Spania og England, hevder klubbeieren videre.

FRITTALENDE: Palermo-eier Maurizio Zamparini er ofte i medias søkelys for flere oppsiktsvekkende kommentarer.

Dybala ble lenge koblet til Real Madrid, men ingenting skjedde før det internasjonale overgangsvinduet slamret igjen 31. august. Også klubber som Manchester United og Liverpool ble linket til argentineren.

Benekter landslagsfeide

24-åringen ble senest benket i Argentinas kamper mot henholdsvis Guatemala og Colombia av landslagstrener Lionel Scaloni.

Dermed begynte det raskt å versere rykter om en konflikt mellom Dybala og den midlertidige treneren, Scaloni.

Ifølge ESPN la broren til superstjernen, Gustavo, att på til ut en meget krass melding på sosiale medier:

- Fordi du ikke tjener inn penger til dem, vil de ikke la deg spille, skrev han, men Dybala var raskt ute og avkreftet feiden.

- Familiene våre vil gjerne at vi skal spille, og i kampens hete kan slike ting skje, fortalte han til TyC Sports.

- Han er fenomenal

Angrepsspilleren gikk deretter i forsvar av landslagsledelsen, til tross for at han også under sommerens VM måtte slite mye på innbytterbenken.

- Jeg har et godt forhold med treneren og støtteapparatet. Jeg er takknemlig for å være her, og jeg takker Scaloni. Dette er en herlig gruppe, med mange unge spillere som er veldig ivrige, sa han til samme TV-kanal.

TATT OVER SJEFSRORET: Lionel Scaloni er ansatt som midlertidig landslagstrener etter at Jorge Sampaoli fikk fyken.

Sjefen selv virket heller ikke til å ha noen problemer med superstjernen.

- Tror du jeg har et problem med han? Han er fenomenal. Grunnen til at han ikke spilte er fordi han ikke trente med oss iløpet av uka som var, og det vet han. Han er en stor spiller. La oss ikke lage en tåpelig historie ut av dette for det er ikke noen sak. Det beste for Argentina nå er å se framover, fastslo landslagssjefen.





