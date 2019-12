Dyngeland klar for Elfsborg

Den norske keeperen Mathias Dyngeland melder overgang fra Sogndal til svenske Elfsborg. Han har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2023.

24-åringen har vært Sogndals førstekeeper siden han debuterte i Eliteserien i 2014, men er nå klar for svensk fotball. Ifølge avisen Expressen var keeperen på utgående kontrakt og går dermed gratis til sin nye klubb.

– Jeg ønsket et nytt eventyr, å komme til en annen liga og møte nye mennesker, spille en annen type fotball og utvikle meg som keeper og menneske. Alt ser veldig positivt ut her, og jeg tror det er et riktig steg i min karriere, sier Dyngeland til Elfsborgs hjemmesider.

Han har skrevet under på en fireårskontrakt med klubben som endte 2019-sesongen på 8.-plass i den svenske toppserien.

Dyngeland har flere kamper for norske ungdomslandslag, og har i tillegg blitt kalt opp i troppen til seniorlandslaget. Der har han foreløpig ikke fått debuten.

24-åringen var kaptein for Sogndal-laget som denne sesongen ble nummer seks på nest øverste nivå i Norge. Med det sikret de seg en plass i kvalifiseringen, men der ble det tap i første kamp.

