Dyrhaug ble rammet av skremmende sykdom: - Det er skummelt og vanskelig å forholde seg til det

Niklas Dyrhaug (32) ble slått ut av skummel infeksjon i høst. Nå er han endelig frisk etter skader og sykdom, og klar for sesongåpning på Beitostølen.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Dyrhaug er endelig på vei tilbake i skisporet denne sesongen etter et halvannet år langt skademareritt.

Gilmores Groin, operasjon og opptrening er et tilbakelagt kapittel og alt ligger til rette for et Dyrhaug-comeback.

Men da skadeplagene endelig slapp taket, dukket det opp nye problemer for 32-åringen. I høst fikk Dyrhaug et nytt tilbakeslag, denne gangen i form av en skummel sykdom.

Etter en vellykket treningssamling i Trondheim i oktober, var Dyrhaug plutselig ikke å se under herrelandslagets pressetreff i Holmenkollen uken etter.

Nå kan 32-åringen avsløre hvorfor.

- Det var en ganske hard runde jeg fikk. Etter samlinga i Trondheim så følte jeg meg bra, så ble jeg litt uggen. Så fikk jeg påvist at jeg hadde twar. Da var jeg ute i tre uker, sier Dyrhaug til Nettavisen.

- Er jeg frisk eller er jeg syk?

Dyrhaug forteller at det var en nedslående beskjed å få.

En god treningssommer uten smerter, gjorde at humøret var på topp gjennom oppkjøringen til sesongen.

Forrige måned kjente trønderen at kroppen allikevel ikke fungerte helt slik den skulle.

- Vi fant det ut ganske tidlig, men det er en sykdom som angriper luftveiene på en lumsk måte. Jeg følte meg ikke syk, men når jeg trente så var det ikke noe respons. Da tok jeg en blodprøve og fant ut av det. Så ble det antibiotikakur og jeg måtte starte fra scratch igjen, forklarer Dyrhaug.

Landslagslege Øystein Andersen sier til Nettavisen at Dyrhaug hadde en infeksjon som han fikk standard behandling for.

- Noen infeksjoner skal man være ekstra oppmerksom på. Blant annet twar (Chlamydophila pneumoniae) fordi man ser at noen infeksjoner kan gi mer komplikasjoner. De kan gå fra å være lokale til å bli mer systemiske. Vi tok ned volumet og man må hvile så lenge man har symptomer, så trener man seg lett i gang igjen, sier Andersen.

KONTROLL PÅ UTØVERNES HELSE: Landslagslege Øystein Andersen under pressetreffet på Beitostølen før helgens sesongåpning. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Den doble VM-vinneren i stafett forklarer at det er skummelt å trene med sykdommen over tid.

- Det er det som er med twar, man blir ikke forkjølet sånn som jeg og du tenker forkjølet. Man blir mer «er jeg frisk eller er jeg syk?». Jeg følte meg bra, så gikk jeg ut og trente. Det er skummelt og vanskelig å forholde seg til det. Det er vanskelig å si hva det er, sier Dyrhaug.

Andersen sier til Nettavisen at han og legeteamet har stort fokus på sykdomstilfeller som dette.

- Det er en vanlig forekommende infeksjon. Vi er mer klar over det nå og komplikasjonsraten er veldig lav. I prinsippet behandles den som en vanlig luftveisinfeksjon. Twar og flere andre virus er «jokere» som vi alltid er ekstra obs på, fordi vi ser at man kan få et forlenget løp eller eventuelle komplikasjoner hvis det ikke blir tatt hånd om adekvat, sier Andersen.

Fakta Fact Box title ↓ Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) forårsakes infeksjonen twar av bakterien Chlamydophila pneumoniae. På begynnelsen av 1990-tallet ble sykdommen mistenkt å være årsak til plutselige dødsfall blant orienteringsløpere i Sverige, men det har senere vist seg at dette ikke var sannsynlig dødsårsak. C. pneumoniae-infeksjon er også blitt knyttet til langvarig sykdom og formsvikt innen idretten, spesielt blant utøvere av utholdenhetsidretter. Dødsfall forårsaket av C. pneumoniae er ikke rapportert i Norge. Infeksjonen behandles med antibiotika.

Klar for sesongen

Nå er imidlertid veteranen endelig frisk og klar for en ny sesong. En positiv og offensiv Dyrhaug ser frem til å komme i gang med konkurranser.

- Oppkjøringen var veldig bra frem til sykdommen. Hvis jeg får til to gode renn og prestasjoner denne helgen så er jeg fornøyd. Jeg er på gang, men jeg trenger litt tid og skirenn. Jeg sikter meg inn på rennene etter jul og Ski Tour 2020, sier Dyrhaug.

MÅTTE HOLDE SEG I RO: Niklas Dyrhaug er tilbake i full vigør etter et lengre avbrekk på grunn av både skade og sykdom. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Selv om Dyrhaug ønsker å prestere på høyt nivå allerede denne helgen på Beitostølen, og dermed ha mulighet til å sikre seg en av de ledige plassene til verdenscupåpningen i Ruka neste helg, har han ikke altfor store forhåpninger.

- Det blir en stor bonus om jeg drar til Ruka, sånn som ting er nå. Etter halvannet år ute med skader og så ble jeg endelig bra. Jeg fikk trent bra, også fikk jeg denne runden her igjen nå. Da må jeg bruke litt tid på å bygge meg opp igjen og konkurrere meg i form igjen. Jeg har ikke konkurrert på halvannet år. For meg så står ikke sesongen og faller på om det blir Ruka eller ikke.

- Jeg kjenner ikke på noe mer press enn det jeg setter på meg selv før helgen. Det er ikke realistisk at jeg skal vinne sånn som ting har vært. Det er bedre å være ærlig med seg selv og ta utgangspunkt i hvor man er, avslutter Dyrhaug.