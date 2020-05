Dyrhaug seiret i sjeldent skirenn 16. mai

Tidligere landslagsløper Niklas Dyrhaug (32) smilte bredt etter å ha vunnet et eksklusivt skirenn i Bymarka i Trondheim lørdag.

Dyrhaug hadde selv ideen til rennet sammen med Eirik Telebond i Trondhjems Skiklub, skriver Adresseavisen.

Til sammen 45 utøvere var med i rennet som ble arrangert under strenge smitteverntiltak over 14,5 kilometer innover Fjellsetermyrløypene. Det var fem stykker i arrangørstaben, det var bruk av engangsnummer, det var ingen premiering, servering og toalettfasiliteter.

Men det var tidtaking og norske flagg plassert ved start og mål dagen før nasjonaldagen, og knappe femti langrennsløpere fikk testet seg mot andre for første gang på over to måneder.

Arrangementet var heller ikke annonsert bortsett fra en liten flik på skiklubbens hjemmeside.

Niklas Dyrhaug ble klokket inn som vinner sekundet foran langløperen Chris Jespersen. Dyrhaug gikk ut av elitelandslaget etter forrige sesong, men satser videre på egen hånd. Dyrhaug kom i mål etter 35 minutter og 35 sekunder. Kornelius Grøv tok 3.-plassen med 37,21.

Kvinneklassen ble vunnet av Martine Lorgen Øvrebust på 40.54 minutter. Astrid Øyre Slind klokket inn til 41.28 på 2.-plass. 43.17 ga 3.-plass til Julie Myhre.

Det hører med til sjeldenhetene at det kan arrangeres skirenn i Bymarka i Trondheim i midten av mai. Men i år har det snødd jevnt og trutt den siste tiden, og forholdene var perfekte til tross for årstiden.

(©NTB)