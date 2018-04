Dyrhaug sendt til sykehus etter fall

Niklas Dyrhaug fikk skulderen ut av ledd etter et fall under lørdagens bysprint i Mosjøen. Han ble fraktet til sykehus med et blødende kutt i ansiktet.

Det melder lokalavisen Helgelendingen. Uhellet skjedde da landslagsløperen skulle gå oppsamlingsheatet i Mosjøen-sprinten.

Dyrhaug viste tydelig at han hadde vondt i armen og skulderen. Det rant også blod fra ansiktet hans.

– Nå er det konstatert at skulderen er ute av ledd, og at det ikke er øvrige skader. Ingen brudd. Han skulle egentlig returnert til Trondheim med helikopter sammen med Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo i dag, men nå blir han her til i morgen, sier Frank Vollan i arrangørselskapet Helgeland Event til Helgelendingen.

Johannes Høsflot Klæbo vant den individuelle sprinten. Han tok også seieren i lagsprinten sammen med Northug.

(©NTB)

Mest sett siste uken