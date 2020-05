Dyster beskjed fra den norske alpinsjefen

Claus Ryste, sportssjef for det norske alpinlandslaget, varsler endringer som følge av koronakrisen. De er ikke av det positive slaget.

Koronaviruset har stoppet arrangementer og organisert idrettsaktivitet for Norges Skiforbund som allerede har varslet en rekke permitteringer og milliontap på grunn av situasjonen.

Nå bekrefter også sportssjefen for det norske alpinlandslaget at koronakrisen får konsekvenser for deres satsing videre.

- Alle grenene må bidra og i så måte har vi tatt et ganske stort kutt og innført tiltak der etter, sier Ryste til Nettavisen.

Les også: OL-utsettelsen har blitt gladnyhet for juksemakerne

Kutter stillinger



Han forteller at de jobber hardt for å finne løsninger som skåner utøvernes satsing, men at det allerede nå er klart at det vil bli færre stillinger knyttet til alpinlandslagets støtteapparat fremover.

- Vi prøver å beskytte alle så godt som mulig, men vi må redusere med noen stillinger og enkelte typer aktiviteter. Vi prøver å ivareta aktiviteten først og fremst, men å si at det blir det samme som det har vært er ikke riktig. Det blir noen typer reduksjoner. Vi jobber nå med å få på plass alle typer løsninger, forklarer alpinsjefen.

Han vil ikke fortelle hvilke type stillinger det dreier seg om før planen er helt spikret.

- Vi er midt oppe i det og folk går permittert. Når vi presenterer landslaget så vil det bli tydeligere. Da kan jeg svare på det, forteller Ryste.

- Vil det bli færre plasser på selve landslaget?

- Det også er en del av bildet. Det kan jeg kommentere når laget er tatt ut og man kan vise til sammenhengene mellom ting, sier sportssjefen.

Ryste kan ikke gi noe klart svar på når laget blir offentliggjort, men er tydelig på at de allerede er over fristen og at det vil skje snart.

Les også: FIS-dokument avslører nye detaljer om dopingskandalen i langrenn

SER ETTER LØSNINGER: Sportssjef Claus Ryste. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Flere alternative planer

Også sesongoppkjøringen vil bli annerledes for eliteutøverne i Norge.

Vanligvis pleier landslaget å dra på treningssamling på snø i Sør-Amerika, men den turen henger i en tynn tråd nå.

Ryste forteller at de har lagd flere alternative planer for sesongoppkjøringen, men er klar på at landslaget vil tilbringe mer tid i Norge enn de pleier å gjøre.

Han trekker frem Juvass, Fonna og den nye innendørshallen på Lørenskog som alternative steder hvor de kan stå på ski.

- Det viktigste er å få gjort treningen hver dag. Alpinister er vant med at ting endrer på seg i utgangspunktet. Sånn sett fokuserer vi på det vi kan gjøre noe med i dag, i stedet for å tenke på om det blir Sölden eller ikke. Det er det andre som bestemmer, forteller Ryste.

Les også: Kjedelig uten idrett på TV. Her er 15 sportsfilmer du bør se (+)

Vet ikke om det blir verdenscup neste vinter

Sportssjefen vet nemlig ikke om det vil bli arrangert verdenscup i det hele tatt til vinteren.

Det skal Det internasjonale skiforbundet (FIS) først ta stilling til når alpinlederne møtes i slutten av mai.

Ryste spår imidlertid at noen endelig avgjørelse ikke vil komme angående verdenscupen før om flere måneder.

- Jeg tror FIS-møtet vil bestå av litt scenarioplanlegging.

- Man trenger ikke beslutte noe på FIS-møtet nå om noe som skal skje om et halvt år, sier Ryste.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool

USIKKER SESONG I VENTE: Norges beste alpinister vet ikke helt hva som venter dem kommende sesong. Her før verdenscupen i Sölden i fjor. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Han ser riktignok for seg at det blir verdenscuprenn til vinteren, men ikke at sesongen nødvendigvis blir arrangert som normalt.

- Spørsmålene er mange. Jeg er litt sånn at jeg tror det kan bli skirenn, men det er veldig mye som må avklares før vi kommer dit. Det beror på hva som skjer i samfunnet ellers som vi umulig kan vite nå. Jeg tror ikke at det ikke blir skirenn, men jeg tror det blir litt annerledes og at det blir en annerledes terminliste, forklarer sportssjefen.

Les også: De beste sportsdokumentarene: Tjente millioner. Så kom anklagene (+)

Imponert over utøverne

De norske utøverne har den siste tiden gjennomført mye egentrening hjemme som følge av retningslinjene som kom i forbindelse med virusutbruddet.

Nå begynner de imidlertid å komme i gang med barmarkstrening og forholder seg samtidig til de reglene de må følge.

Ryste sier han er imponert over hvordan utøverne har taklet situasjonen.

- De har vært flinke til å fokusere på det de kan gjøre noe med. De har stilt gode spørsmål og har vært med i prosessen. De har vært forståelsesfulle. Det er klart at det er en situasjon for de også, levebrødet deres er skirenn, men jeg synes de i denne situasjonen har gjort det de kan for å være best mulig forberedt til når sesongen begynner på igjen. Det har gått veldig bra, sier Ryste.