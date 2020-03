Dystre fremtidsutsikter for skøytesporten slik vi kjenner den

Sett bort fra årene under første og andre verdenskrig, blir 2021 det første året uten et allround-VM på skøyter siden 1893.

Kun avbrutt av verdenskriger har det blitt arrangert allround-VM på skøyter hvert eneste år fra Jaap Eden tok gull i Amsterdam i 1893 til landsmannen Patrick Roest gjorde det samme på Hamar i 2020.

Neste år brytes den 127 år lange rekken med verdensmesterskap i allround. Det besluttet det internasjonale skøyteforbundet (ISU) på et styremøte i Tokyo for et snaut år siden.

Det skal fremdeles avholdes et mesterskap i Beijing i 2021, et mesterskap som i praksis blir et slags prøve-OL, og hvor kun verdensmestere på enkeltdistanser skal kåres.

SØLVGUTTEN: Sverre Lunde Pedersen sikret seg sølvmedaljen i allround-VM for tredje år på rad i helgen. Neste år får han ikke muligheten til å gjenta bedriften. Foto: (NTB scanpix)

Interessen for skøytesporten har hatt en nedadgående kurve i Norge de siste årene, og etter at NRK mistet TV-rettighetene til Viasat, har seertallene gått ytterligere ned.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt skrev i forbindelse med helgens VM på Hamar en kommentar om skøytesportens fall:

«Denne helgens VM i allround kan være det siste noensinne. For den stolte skøytenasjon Norge burde dette være noe nær en katastrofe. Det egentlige problemet er i stedet at nesten ingen bryr seg», skriver Saltvedt blant annet.

- Verden vil ikke ha det



Saltvedt mener det først og fremst må en holdningsendring til for å lokke til seg unge seere og utøvere.

- Jeg har i flere år savnet at Norge tør å satse mer på kortbane, som er kjapt, publikumsvennlig og TV-vennlig. Ungdom synes det er ufattelig mye gøyere å se på enn et par der man må ha forutsetningene fra par tre, han som gikk i siste ytre der, for å skjønne hva som foregår når du går inn i par elleve. Det er et eller annet med hele formen som ikke er så innmari tidsriktig, sier Saltvedt til Nettavisen.

FARTSFYLT: Jan Petter Saltvedt mener kortbaneløp er fremtiden. Her er Ungarn, Frankrike og Russland i vekslingen under verdenscup i Dresden i februar. Foto: Jens Meyer (AP)

- Du mener allround-konseptet er utdatert?

- Ja, jeg mener hele konseptet er litt utdatert sånn som det er nå, dessverre. Det er litt det samme som med grininga vår over enkeltstart på femmila i Kollen. Verden vil ikke ha det akkurat nå, og da må vi akseptere at det er en ny type helter som må dyrkes fram. Vi må slutte å være sentimentale for at 10.000-meter forsvinner. 10.000 er fabelaktig, men det er ikke det verden vil ha akkurat nå, mener Saltvedt.

Dystre spådommer for allround-formatet

NRK-kommentatoren trekker frem Stavanger som et godt eksempel på hvordan nye skøtetalenter kan rekrutteres inn gjennom kortbanesatsing.

- Det er ingen som får aksept for å fly rundt på et oversvømt Valle Hovin, der tre av lyskasterne mangler en tirsdag i februar. Det treffer ikke de vi må få med oss lenger, sier Saltvedt, som mener hyppigere bruk av ishockeybaner til kortbaneløp er veien å gå.

TV-seerandelen under 40 år har tidligere denne skøytesesongen vært så lav at det er innenfor feilmarginen til null, og Saltvedt tror allround-formatet vil dø med generasjonen som følger den nå.

- Ja, det er jeg redd for. Nå skal det være allround igjen om to år, men jeg er ikke sikker på at det kommer til å skje. Det er mulig at de formelt ikke kan hindre det, men jeg tror viljen til å ha særlig mange flere allround-mesterskap slik vi kjenner dem, er ekstremt lav, sier Saltvedt, som likevel mener det er positivt at Nederland ikke dominerte fullstendig på Hamar i helgen.

FLERE NASJONER: Sverre Lunde Pedersen (Norge), Patrick Roest (Nederland) og Saitaro Ichinohe (Japan) tok medaljene under allround-VM på Hamar i helgen. Det er første gang på fem år at tre forskjellige nasjoner utgjør pallen i et allround-VM for menn. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

Tallenes tale er imidlertid klar, og interessen er også dalende i den stolte skøytenasjonen Nederland.

- Det er jo som langrenn her. Til slutt gidder du ikke å konkurrere bare med deg sjøl. Da prioriterer man de formene hvor det er spennende, og det er enkeltdistanser og sprint. Det å holde på en hel helg med sammenlagtresultater fra dag til dag fungerer ikke lenger. Det var fantastisk, men verden har ikke tålmodighet til det, mener Saltvedt.

Ifølge ISU skal det foregå en prosess som involverer medlemslandene, med tanke på hvordan verdensmesterskapet skal se ut etter 2022.