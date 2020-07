Ebba Andersson åpner opp om skademarerittet: - Jeg ringte til mamma, gråt i telefonen

Ebba Andersson innrømmer at hun tenkte på å legge opp, da hun rett før sesongstarten 2019 fikk en ny skade i kneet.

Det var under en løpetur i november 2019 store deler av forrige sesong ble spolert for 23-åringen. Samme kne som langrennsløperen opererte i 2016 fikk seg en smell da hun skled på en treningssamling rett før sesongstarten.

- Det var fryktelig trist og dårlig timing å skade seg en uke før sesongstarten. Å sitte hjemme og se løpene på tv er ikke det man ønsker seg, sier den svenske skistjernen til Aftonbladet.

«Er det her verdt det?»

Hun innrømmer også at tanken på å legge opp kom.

- Ja, det har jeg tenkt. Da jeg skadet meg kjente jeg virkelig på «er det her verdt det?» Jeg ringte til mamma, gråt på telefonen og sa jeg at jeg ikke visste om jeg orket dette. Gå gjennom en slik ting igjen. Det er andre gangen jeg skader kneet, jeg har vært med på rehabilitering før. Men heldigvis snudde det, jeg hadde ikke reagert så sterkt hvis det ikke betydde så mye.

Andersson kom relativt kjapt tilbake, og hun var en del av den svenske troppen i Tour de ski. Men der møtte hun også motgang, og måtte bryte før den siste etappen opp alpinbakken i Alpe Cermis.

- Det jeg drømmer om nå er at alt skal gå mer problemfritt. Jeg har hatt motgang og sykdom som har kommet veldig ubeleilig. Men jeg drømmer selvsagt også om å prestere bra i VM. Og å vinne et verdenscuprenn, det er det tid for, sier 23-åringen, som har tatt 15 pallplasseringer i verdenscupen, men aldri stått øverst på pallen.

Mener Johaug bør føle seg truet

Ebba Andersson kommer også med et lite stikk til Therese Johaug, som hun mener bør føle seg litt truet.

- Ja, det synes jeg. Vi er mange sterke jenter på landslaget som er motiverte. Man kan ikke slappe av når man er på topp, da er det lett å bli dyttet ned. Men Therese slapper ikke av, hun jobber hele tiden. Det er i alle fall de signalene som blir sendt ut, sier den svenske langrennsløperen.

OVERLEGEN: Therese Johaug har vært overlegen etter hun kom tilbake i langrennssporet etter å ha sonet en dopingdom. Nå mener Ebba Andersson at Johaug bør passe seg for de svenske langrennsjentene. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ebba Andersson har tatt ett sølv i OL, ett sølv og ett gull i VM, alle på stafett. I tillegg har hun fire gull fra junior-VM.