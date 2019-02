Ebba kan gjøre det umulige mot Johaug

Denne bloggen burde jeg ikke ha skrevet. Risikoen er stor for at jeg blir stemplet som en svensk idiot. Men jeg kan ikke la være. Spenningen må få leve i meg i en stund til. Ebba Andersson kan slå Therese Johaug i Seefeld-VM. Det må gå!

Dette er et meningsinnlegg av Torbjörn Nordvall.

Allerede i vår skapte et av mine blogginnlegg debatt her i Norge. Da jeg ga alle Johaug-optimister svar på tiltale og skrev at det er urealistisk at Johaug skal vinne alt i vinter. – som samtlige norske skieksperter nærmest lovte i mai-måned.

Det føltes ut som en overdrevet optimisme. Jeg mente at utviklingen gikk fremover i løpet av de to årene Dalsbygdas stolthet var utestengt og ikke fikk konkurrere.

Mitt tips var at Johaug skulle vinne alt frem til jul, og så skulle konkurrentene begynne å puste henne i nakken.

Hva skjedde?

Jeg tatt feil, feil, feil…

Totalt feil.

Johaug har vunnet alt både før og etter jul og bare blitt bedre og bedre. Hun er i sitt livs form og dominerer i hvert løp hun stiller opp i.

Det som bare var 20-40 sekunders margin i Ruka, Lillehammer og Beitostølen er nå oppe i utrolige 1 minutt og 10 sekunder på 10 kilometer klassisk under NM i Meråker – foran verdensstjerner som Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ingvild Flugstas Østberg.

Jeg er voldsomt imponert.

NRKs eksperter Fredrik Aukland og Torgeir Bjørn hevder etter NM-seieren at ingen i verden kan slå Johaug i denne formen. Hun er i særklasse den største favoritten av samtlige i VM. Mine skivenner kommer sannsynligvis til å få rett også i Seefeld.

De er realister og klartenkte.

Men samtidig som NM avgjøres i Meråker så kjemper svenskene i SM i Sundsvall. For oss i det østlige nabolandet var det vi fikk oppleve torsdag også noe ekstraordinært.

En Johaug-light.

Ebba Andersson, som har vært på pallen i verdenscupen fem ganger i vinter, gjennomførte et 10-kilometersløp i klassisk stil som slår det meste av hva vi har sett – gjennom tidene. Inkludert alle kanonløp som Charlotte Kalla har levert på hjemmebane i sin karriere.

Ebba slo Charlotte med 1 minutt og 9 sekunder. Det var helt fabelaktig for oss å se 22-åringen fra Sollefteå fly frem i sporet på lette bein og gå så teknisk bra.

Nei, det er trolig ikke Johaug-fart ennå. Men vi svensker gir ikke opp håpet om at Ebba Andersson mot alle odds skal kunne utfordre Johaug om gullet i Seefeld.

For i det minste å skape litt spenning før VM velger jeg derfor å stikke frem haken. Ebba Andersson slår Therese Johaug i skiathlon eller på 10 kilometer klassisk!

REDDER HUN SVERIGES ÆRE? Torbjörn Nordvall håper Ebba Andersson skal utfordre Therese Johaug i kampen om VM-gull.

Jeg er forberedt på å måtte spise min blå-gule topplue igjen og bli kalt en uvitende svensk idiot. Men hvor spennende er det å bare gå ut fra at Johaug skal fortsette sitt seierstog og bare øke seiersmarginen?

Så kom igjen, Ebba!

Redd spenningen for meg og den øvrige ski-verden utenfor Norge. Det må gå an å slå Therese Johaug, selv om ingen normale mennesker kan se hvordan det skal være mulig bare noen uker før VM.

Man må være superoptimist for å fyre seg opp før de kvinnelige distanseløpene. Og det er jeg, selv om jeg må innrømme at jeg virkelig unner den fantastiske skidronningen Therese Johaug alt godt i VM.

/Torbjörn Nordvall