Echkhoff vant foran Tandrevold og Olsbu Røiseland i Hochfilzen

Tre nordmenn på pallen etter skiskyttersprinten i Østerrike.

Artikkelen oppdateres

De norske skiskytterkvinnene viderførte den norske dominansen i Hochfilzen, etter at herrene tapetserte resultatlisten med norske flagg øverst torsdag.

Best av alle var Tiril Eckhoff, som vant foran Ingrid Landmark Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland.

- Det var en veldig bra dag i dag. Det er litt spesielt å ta fra Ingrid seieren, men jeg er fornøyd med det jeg gjennomfører i dag. Jeg gikk knallhardt ut, ga alt, jeg har vært en streber hele uka. Det lønnet seg i dag, sier Eckhoff til SVT.

- På den siste runden fikk jeg høre at jeg var rett bak Ingrid. Jeg tenkte at dette blir knallhardt, for jeg gikk veldig hardt ut fra start og hadde ikke så mye krefter igjen. Men jeg hadde vanvittig gode ski i dag, takket være smørerne, så holdt det faktisk helt inn. Jeg kjørte som en krøkke i den siste nedoverbakken der, men likevel gikk det bra, sier Eckhoff videre.

Eckhoff traff ni av ti blinker og var i mål 7,6 sekunder foran Landmark Tandrevold, som skjøt fullt hus både på liggende og stående.

I likhet med Eckhoff, måtte Olsbu Røiseland ut i én strafferunde etter bom på liggende skyting. Froland-jenta endte 24,6 sekunder bak Eckhoff.

Karoline Knotten ble nummer 17, mens Ida Lien og Emilie Kalkenberg tok henholdsvis 68. og 69. plass. De to sistnevnte for dermed ikke delta på verken jaktstart eller fellesstart og kan ta juleferie.

