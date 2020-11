Eckhoff har tatt grep etter VM-nedturen – jakter på revansj mot Wierer

Skiskytter Tiril Eckhoff håper den grundige analysen hun har gjort av forrige sesong gjør henne bedre rustet for å takle formsvikt i framtiden.

I helgen starter skiskytternes verdenscupsesong, og 30-åringen Eckhoff er blant favorittene til å vinne sammenlagtkonkurransen.

Sist vinter var hun godt i rute til nettopp det. Etter en litt treg start radet Fossum-løperen opp seier etter seier og tok ledelsen i totalcupen kort tid før VM i Anterselva.

Så ble det trøbbel, og resultatene svingte. Eckhoff fikk en virusinfeksjon og ble nummer 18 i sitt siste løp før VM. I selve mesterskapet i de italienske alpene gjorde hun det knallsterkt på stafettene, men sviktet i de individuelle konkurransene.

Glapp

På tampen glapp også sammenlagtseieren i verdenscupen med svært knapp margin. Eckhoff erkjenner at hun etter sesongen måtte gjøre en grundig gjennomgang av hva som gikk galt – og hva hun gjorde riktig.

– Ja, jeg har jo analysert sesongen ganske heftig. Jeg tok litt fri etter sesongen og gjorde en grundig evaluering. Jeg ser noen småfeil jeg gjør, men jeg er veldig glad for at jeg har vært i den situasjonen som jeg var i. Og jeg håper og tror jeg har lært noe, sier Eckhoff til NTB og tar en kort tenkepause.

– For det er jo litt dritt når det ikke går akkurat som man vil. Jeg har noen tanker om at jeg i hvert fall skal takle det bedre dersom det skjer igjen.

Nytt opplegg

Eckhoff forteller at hun har gjort endringer på den fysiske biten i perioden inn mot sesongen. Det handler mest om at hun har individualisert opplegget ytterligere.

– Jeg har trent mer syklusbasert, altså har jeg trent hardt når jeg har vært som sprekest. Jeg har rett og slett tilpasset det mer etter meg selv og hva som er bra for meg, og jeg synes det har fungert bra. I tillegg har jeg trent mer på det taktiske i løypa og svingteknikk.

– Skytemessig er det jo å få ned tiden litt samtidig som man blir enda mer treffsikker da, skyter hun inn.

Intervjuet med skiskytterstjernen gjennomføres digitalt via kommunikasjonsplattformen Teams. Slik er hverdagen blitt midt i koronapandemien.

– Ja, jeg lever nå isolert, jeg. Det er jo litt spesielt, men det tror jeg kanskje alle kjenner på nå, skiskytter eller ei, sier Eckhoff om pandemisituasjonen.

– Er du forberedt på at det blir slik hele sesongen?

– Ja. Men jeg pleier jo også å være isolert når jeg er i sesong. Det eneste som er virkelig annerledes er at vi ikke vet om det blir mulig å feire jul, og hvordan det blir.

Full fres

De norske skiskytterne reiste til Finland onsdag, og Eckhoff og co. skal være på reise til sesongens fjerde verdenscuphelg, i østerrikske Hochfilzen, er avsluttet. Hun er forberedt på mye reisetid og ønsker å gå alle rennene hun kan.

– Blir VM eller sammenlagtcupen viktigst?

– Det blir nok hele sulamitten. Å gå hvert skirenn og kjempe så godt jeg kan. Jeg er litt revansjsugen etter forrige sesong, sier en offensiv Eckhoff.

Hun tapte krystallkula på målstreken sist sesong og vil gjøre alt hun kan for å nekte italieneren Dorothea Wierer en tredje strake sammenlagttittel.

– Jeg håper jeg kan klare det. Nå kan vi stryke litt flere renn også. Hvis jeg hadde fått gjort det i fjor, hadde jeg vunnet.

Hun sikter til en endring Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har gjort som et koronatiltak. I sammenlagtcupen kan man stryke sine fire svakeste løp, mot to tidligere.

Det gjenstår å se om det vil være til fordel for Eckhoff eller noen andre løpere. Fossum-løperen kan i alle fall melde om at hun har lagt ned jobben som skal legge grunnlaget for å være best gjennom vinteren.

– Jeg synes jeg har gjort mye bra på trening. Jeg har fått lagt ned mange gode hardøkter, og jeg har opplevd fantastiske forhold i Italia. Så jeg kan ikke si at jeg har gjort en dårlig oppkjøring. Jeg vil vel heller si at den har vært ganske bra.

(©NTB)

