Eckhoff mistet verdenscuptittelen med tre bom på siste stående, Wierer sammenlagtvinner

Tiril Eckhoff hadde verdenscupseieren sammenlagt i sin hule hånd, men tre bom på siste stående ødela. Dorothea Wierer seiret sammenlagt.

Selv om hun kom foran Wierer på jaktstarten i Kontiolahti, var ikke Eckhoffs 10.-plass nok til å sikre verdenscupseieren sammenlagt. Bærumsjenta skjøt bort seieren på jaktstarten på siste skyting, og ga samtidig bort sammenlagtseieren til Wierer.

Et snaut minutt etter at franske Julia Simon gikk inn til seier kunne Wierer juble for 11.-plassen som sikret sammenlagtseier. Sju poeng skilte til Eckhoff i verdenscupen sammenlagt.

– Jeg var sikker på at jeg ikke kunne klare det, for jeg var mange sekunder bak og hadde ikke bra skyting i dag, men jeg synes det er fantastisk, sa Wierer til arrangøren etter en dag da hun bommet fem ganger.

Eckhoff ledet inn til siste skyting, men skjøt bort både rennseieren og verdenscupseieren sammenlagt med tre bom.

Mäkäräinen legger opp

Jaktstarten ble karrierens siste løp for finske Kaisa Mäkäräinen, som bekreftet karriereslutten på Instagram rett før start.

– Jeg trodde ikke det skulle skje her på hjemmebane, men jeg er glad for at det endte her, sa en gråtkvalt Mäkäräinen etter å ha endt på 4.-plass i avskjedsrennet.

Med Eckhoffs sprekk på siste stående røk også sjansen til for første gang å få norsk sammenlagtseier i verdenscupen både for kvinner og menn i en og samme sesong. Hun klarte ikke å følge opp etter at Johannes Thingnes Bø vant mennenes verdenscup tidligere på dagen.

Før lørdagens 10 kilometer jaktstart lå Eckhoff bare åtte poeng bak italienske Wierer i verdenscupen, men hun hadde fordelen av å starte langt foran rivalen.

Vanskelige forhold

Det ble en vanskelig åpning for både det norske sammenlagthåpet og tyske Denise Herrmann, som startet jaktstarten i tet. Både Eckhoff og ledende Herrmann fikk to bom på første skyting, mens Wierer bare fikk en bom.

En bom ble det også på både Eckhoff og Wierer på annen skyting, men italieneren knappet innpå og lå an til å vinne verdenscupen bare fire plasser bak Eckhoff etter to av fire skytinger.

Men på tredje skyting skulle det snu til fordel for 29-åringen fra Bærum. Eckhoff skjøt fem blink og tok ledelsen på jaktstarten, mens Wierer fikk to bom og gikk ut på 16.-plass.

Det begynte å se bra ut med tanke på verdenscupseier, men siste skyting ødela.

Tre bom på siste

Eckhoff kom først inn til skytingen, men slet med å takle presset. Hele tre bom ødela definitivt muligheten for seier i jaktstarten, men med en bom fra Wierer levde håpet om verdenscupseieren sammenlagt.

Rivalene gikk ut nesten samtidig, og da dreide det seg om å komme mange nok plasser foran Wierer til at Eckhoff kunne sikre verdenscupseieren sammenlagt.

Eckhoff kom først av de to i mål, men ettersom Wierer kom på plassen bak vinner italieneren verdenscupen.

