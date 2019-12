Eckhoff og Røiseland sikret norsk triumf i duell med svenskene

Skiskytterstafetten i Östersund ble avgjort til Norges fordel takket være sterke etapper i siste halvdel.



De norske skiskytterjentene gikk inn til en sterk triumf i søndagens verdenscupstafett i Östersund.

Arrangørlandet Sverige lå lenge i front, men klarte ikke å holde på ledelsen da Tiril Eckhoff satte på turboen og dro med seg flere nasjoner opp i tetkampen på den tredje etappen.

Ankerkvinne Marte Olsbu Røiseland gikk ut like bak Sverige og med Tyskland rett bak. Hun viste styrke da hun avgjorde til Norges fordel og bevarte roen til tross for at hun måtte bruke to ekstraskudd på siste skyting.

- Det smakte veldig godt. Dette er den første stafetten i år. Det er bra at vi viser oss fram. Jeg tror ikke vi har vunnet stafett i verdenscupen på flere år, kommenterte Eckhoff overfor NRK.

Norge satte Karoline Knotten, og 24-åringen fra Vingrom IL leverte en absolutt god innsats. Knotten brukte bare ett ekstraskudd og vekslet på andreplass bak Italias Lisa Vittozzi.

Italierne forsvant kjapt ut av diskusjonen på den andre etappen, og Sverige tok over føringen ved Elvira Öberg. Ingrid Landmark Tandrevold slet noe på standplass for Norge og tapte noen sekunder til svenskene i front.

Forspranget hentet Tiril Eckhoff inn med god fart i sporet, men både hun og Sveriges Mona Brorsson strevde noe med å få ned blinkene på den stående skytingen.

Svenskenes lag vekslet likevel noen få sekunder foran Norge og Tyskland.

Marte Olsbu Røiseland viste seg som den sterkeste ankerkvinnen blant toppnasjonene. Froland-skiskytteren gikk Norge dermed inn til en gjev seier på svensk snø.

Sveits overrasket stort med å bli nummer to i mål. Sveitserne klarte seg med bare fire ekstraskudd mot Norges ti, og fullførte 8,5 sekunder bak Røiseland over målstreken.

Sverige og ankerkvinne Hanna Öberg måtte ta til takke med tredjeplassen, 10,2 sekunder bak det norske vinnerlaget.