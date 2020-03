Eckhoff vant terreng på rivalene i verdenscupen sammenlagt

God langrennstid bevarer håpet om å sikre Norge verdenscuptrofeet.

Tiril Eckhoff (29) og flere andre stjerner fikk trøbbel med et plutselig snøvær under fredagens sprint i Kontiolahti. Fossum-skiskytteren bommet med to av ti skudd, men hadde god fart på skiene.

Dermed kjempet hun likevel om en sterk pallplass på distansen. Eckhoff la beslag på tredjeplassen til slutt, mens Tysklands Denise Herrmann (31) vant både rennet og sprintcupen sammenlagt. Franziska Preuss sørget for tysk dobbeltseier.

Ingrid Landmark Tandrevold (23) leverte en oppløftende innsats. Med én bom plasserte hun seg som nummer ni i mål.

Tett snødrev og vind bidro til at forholdene endret seg kraftig like før starten i Finland. Med bare ti minutter igjen til oppstarten så det ut til at utøverne sto foran en sprint på hardt og blankt skiføre.

Wierer-problemer



Verdenscupleder Dorothea Wierer (29) fra Italia var blant dem som skjøt flere bom enn vanlig. Da Hanna Öberg (24) i tillegg misset med tre skudd i stående, begynte det å se enda mer lovende ut med norske øyne.

- Hvis Wierer fortsetter å rote litt, så kan Eckhoff vinne hele greia, kommenterte Torgeir Bjørn på NRK.

Før fredagens renn skilte det 69 poeng ned fra Wierer til Eckhoff i verdenscupen totalt. Italieneren ble bare nummer 18 etter å ha bommet med sine to siste skudd, og tre ganger totalt.

- Nå er det virkelig kamp om kula her, tilføyde sidekommentator Ola Lunde.

Før start sto det sto mye på spill for flere av vinterens store skiskytterprofiler. Både Eckhoff og Sveriges Öberg var på skuddhold med tanke på å overta ledelsen i verdenscupen fra tittelforsvarer Wierer.

Med tanke på utgangspunkter før lørdagens jaktstart, var det selvfølgelig også viktig å ikke havne langt bak rivalene på fredagens sprint.

Sterk Herrmann



Denise Herrmann var samtidig nærmeste rival for Wierer i sprintcupen. Langrennsraske Herrmann startet allerede som andre kvinne, gikk meget bra i sporet og fylte første skyteserie i liggende.

Eckhoff med startnummer 12 kom inn på standplass 4,4 sekunder bak Herrmann. I snødrevet brukte profilen fra Fossum lang tid før hun kom i gang med skuddene. Eckhoff bommet i tillegg med det tredje skuddet og havnet dermed over halvminuttet bak.

Like etterpå skjøt Herrmann sterkt også i stående. 31-åringen pådro seg ett bomskudd, men greide seg unna med det. Takket være den sterke langrennstida koblet tyskeren et solid grep om seieren i Kontiolahti.

Eckhoff fylte fire blinker i stående og snuste i noen små sekunder på en triumf likevel, men en ny bom på siste skudd spolerte for et stort comeback.

VM-dronning Marte Olsbu Røiseland har slitt med sykdom de siste ukene og deltar ikke i verdenscupavslutningen.