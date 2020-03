Det går mot tredjeplass for Tiril Eckhoff på skiskyttersprinten i Kointiolahti fredag. Dermed tar hun innpå Dorothea Wierer i verdenscupen sammenlagt.

Tyske Denise Herrmann ser ut til å vinne rennet.

Wierer hadde et forsprang på 69 poeng til Eckhoff før sprinten, men avstanden er nå kraftig redusert før lørdagens jaktstart. Den avslutter verdenscupen.

Eckhoff bommet to ganger på sprinten i Finland og blir etter alle solemerker nummer tre. Wierer, som bommet tre ganger, blir ikke blant de 15 beste.

Hanna Öberg skjøt seg bort med tre bom på stående skyting og én på liggende. Svensken lå to poeng bak Eckhoff før fredagens sprint, men er nå ute av tetstriden.

Tysk seier

Denise Herrmann startet nest først og satte tidlig standarden i Kontiolahti. Tyskeren skjøt strålende på liggende skyting og gikk styggfort i sporet.

Tross én bom på stående skyting tyder alt på at Herrmann kan juble for sin sjette verdenscupseier i karrieren. Dermed vinner tyskeren etter alle solemerker også sprintcupen sammenlagt.

Franziska Preuss ser ut til å bli nummer to, hvilket gjør at det ligger an til dobbelt tysk i Finland.

Tandrevold blant topp ti

Ingvild Landmark Tandrevold åpnet med én bom på liggende, men hentet seg inn igjen med fullt hus på stående. 23-åringen får en framskutt plassering.

Synnøve Solemdal måtte ta til takke med to bom på stående skyting etter å ha skutt feilfritt liggende. Tingvoll-utøveren falt dermed utenfor topp 30 på resultatlisten.

Ida Lien og Emilie Kalkenberg startet en stund etter de antatt beste utøverne.

Verdenscuphelgen i Kontiolahti blir sesongens siste som følge av utbruddet av koronaviruset. Skiskytterne skulle egentlig konkurrert i Holmenkollen neste helg, men de løpene er avlyst

(©NTB)