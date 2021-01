Eckhoffs kjempesprekk spolerte Norges seierssjanse

Tiril Eckhoff gikk fra perfekt skyterekke til fadese på noen sekunder i søndagens parstafett i Oberhof. Tross tre strafferunder tok Norge tredjeplassen.

Det så lenge lovende ut for Eckhoff og Johannes Thingnes Bø. Norge var for fullt med i seierskampen før det sviktet totalt for Eckhoff.

Inne på standplass for siste gang bommet hun tre ganger. Det samme gjorde hun på ekstraskuddene. Dermed måtte hun gjennom tre strafferunder.

– Jeg er litt skuffet over min prestasjon. Det var kjedelig, rett og slett. Jeg bommet totalt etter å ha tatt litt sjanser. Timingen var helt gal, forklarte Eckhoff til NRK etter rennet.

Før sprekken hadde Eckhoff levert tre perfekte serier.

Thingnes Bø måtte selv bruke fem ekstraskudd i løpet av sine to etapper. Han loset Norge til tredjeplassen, 43,9 sekunder bak suverene Frankrike. Sverige ble nummer to.

Parstafett er en nokså ny øvelse i skiskyting. Som i fjor er den på VM-programmet i slovenske Pokljuka.

Tidligere på dagen ble Norge nummer to i blandet stafett. På oppløpet ble verdenscupkometen Sturla Holm Lægreid spurtslått av russiske Eduard Latypov. Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Røiseland og Johannes Dale utgjorde resten av det norske laget.

