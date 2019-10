Ed Woodward slår tilbake mot «myte» - og gjentar sin støtte til Solskjær

United-sjefen er også klokkeklar på sitt ståsted angående Ole Gunnar Solskjær.

Etter at Sir Alex Ferguson valgte å gi seg som Manchester United-manager i 2013, er det liten tvil om at klubben har slitt med å finne tilbake til identiteten sin.

Mannen som ofte får skylden for gigantklubbens fall, er Ed Woodward, Uniteds direktør. Woodward ble i sin tid ansatt av Glazer-familien, og er mannen som har ansvaret for blant annet den (svært suksessfulle) økonomiske driften i klubben.

Slår tilbake mot «myte»

Woodward er en mediesky herremann, men har sett seg nødt til å uttale seg i kjølvannet av Uniteds katastrofale sesonginnledning. United-direktøren slår hardt tilbake mot flere påstander, deriblant at det er - og bedyrer at klubben stadig tror på Solskjærs United-prosjekt.

- Det er en myte at det er ikke-fotballfaglige personer som tar avgjørelser når det kommer til overganger. Det er fornærmende mot de briljante menneskene som jobber med det fotballfaglige i klubben. Flere har vært i rollene sine i over ti år. Noen av speiderne våre har vært her i mer enn 25 år, slår Woodward tilbake i en briefing til alle de store avisene i England.

SLITT: Ole Gunnar Solskjær og hans United-lag har ikke fått det til å stemme denne sesongen. Nordmannen utelukker ikke nysigneringer allerede i januar. Foto: David Klein (Reuters)

- Vi har utvidet speideravdelingen de siste årene, og vi mener nå at systemet fungerer på en effektiv og produktiv måte. Spilleranbefalinger og avgjørelser tas av denne avdelingen, sammen med manageren og hans stab - ikke av de som ikke jobber med det fotballfaglige, la Woodward til.

The Guardian skriver at innad i United sies det at David Moyes aldri hadde en reell sjanse til å lykkes som United-sjef - fordi strukturen som fungerte så fint for Ferguson ikke lot seg overføre til en annen trener.

- Disiplinen er tilbake

Det skal også være en enighet om at klubbens manglende suksess i årene etter Sir Alex Ferguson mye er grunnet dårlige planlagte, og lite suksessfulle spillerkjøp. Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho hadde alle sine visjoner om hvordan United skulle spille, noe som igjen har ført til en ubalansert spillertropp.

- Ole har gjeninnført disiplinen i et miljø hvor det har vært savnet de siste årene. Han bygger en tropp som respekterer klubbens historie, hvor spillerne må jobbe hardt å respektere sine lagkamerater. Ingen er større enn klubben, sier Woodward.

Solskjær har måttet tåle mye kritikk denne sesongen for Uniteds aktivetet på overgangsmarkedet i sommer. Ut forsvant spillere som Alexis Sánchez (30), Chris Smalling (29), Romelu Lukaku (26) og Ander Herrera (30).

Inn kom Aaron Wan-Bissaka (21), Daniel James (21) og Harry Maguire (27).

- Endringene som ble gjort i sommer har resultert i en veldig ung tropp. Men det er også en tropp med spillere med forståelse for kulturen, som igjen gir en god base som vi kan bygge på nå i vår nye reise. Oles visjon for klubben dekker de tre viktigste objektivene vi har: Vi må vinne troféer, vi må spille angrepsfotball, og vi må gi ungdommen muligheter, forklarte Woodward.

Det er ingen tvil om at Manchester United fikk et voldsomt byks da Ole Gunnar Solskjær overtok United-jobben etter José Mourinho ble avskjediget i desember 2018. 14 seiere på 19 kamper, og en vanvittig kamp i Paris er de tingene Woodward nå velger å fokusere på.

- Den perioden føles mest relevant med tanke på hva vi ønsker å oppnå, og hvor vi ønsker å være. Vi så et United-lag som spilte kjapp og flytende fotball, med et tydelig bilde på stilen og filosofien manageren ønsker.

SURNET: Her er stemningen god mellom José Mourinho og Ed Woodward like etter Europaliga-finalen i 2016, men forholdet skulle senere surne. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

- Det kan aldri, aldri endre seg

Ed Woodward har på mange måter blitt ansiktet utad for Glazer-familien, som ikke er spesielt populære hos United-supporterne i Manchester. Det faktum at økonomien til United har gått svært bra til tross for sviktende resultater, har fått mange til å tro at klubben bryr seg mer om grønne tall enn gode resultater på banen.

- Det som er viktig, er at den kommersielle siden av klubben aldri blir prioritert over det sportslige. Vi er en fantastisk 141-år gammel institusjon med masse historie og en tradisjon med suksess. Det kan aldri, aldri endre seg. Vi må beskytte det, sa Woodward.

Og la til:

- Som med alle andre fotballklubber, så lar kommersiell suksess oss reinvestere de pengene på fotballsiden. Det er hvordan disse to sidene av klubben samspiller, som gir oss et forsprang på dette feltet.

På søndag venter sesongens tøffeste test for Solskjærs mannskap så langt, når de får besøk av Europamesterne fra Liverpool. Den kampen har avspark 17.30.