Eddie Hearn bekrefter: - Fury og Joshua enige om det økonomiske

BEKREFTER STORKAMP:

Det ligger an til å bli et storoppgjør mellom de to britiske tungvektsmesterne.

Anthony Joshua har kommet til enighet med Tyson Fury om å møtes i bokseringen - to ganger. Det bekrefter Joshuas promotor Eddie Hearn overfor Sky Sports. Først skal imidlertid Joshua ut i kamp mot Dillian Whyte, som er neste obligatoriske motstander. - Det er riktig å si at Joshua og Fury er enige om det økonomiske. Vi har snakket med Furys promotorer og forsikret dem om at alle detaljer er i orden fra vår side, og de har sagt det samme, sier Hearn. - I prinsippet har begge karene blitt enige om å gå to kamper, sier Hearn videre. Fury er ubeseiret i sin profesjonelle boksekarriere og står totalt med 30 seirer og én uavgjort mot Deontay Wilder. I omkampen mot Wilder i februar vant Fury på teknisk knockout. Han er dermed tungvektsmester i WBC og The Ring. Anthony Joshua er tungvektsmester i WBA, WBO, IBF og IBO. Han mistet titlene i sjokktapet mot Andy Ruiz i Madison Square Garden i juni i fjor, men vant titelene tilbake i omkampen i Saudi-Arabia i desember. Joshua ståt totalt med 23 seirer og ett tap i sin profesjonelle boksekarriere.

