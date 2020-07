Eddie Howe om nedrykket: – Det tøffeste øyeblikket i karrieren min

Tross 3-1-seier over Everton søndag rykket Bournemouth ned fra Premier League. En knust Eddie Howe unnskyldte seg etter kampen.

– Jeg vil si beklager fra meg for at vi ikke har vært gode nok i år og for at vi ikke har klart å forbli i Premier League, sa Bournemouth-manageren til Sky Sports etter kampen.

Nedrykket ble et faktum da Aston Villa tok poeng borte mot West Ham. Dermed hadde Joshua King og Bournemouth ett poeng for lite til å kunne fortsette Premier League-eventyret.

Reisen i det øverste nivået av engelsk fotball varte i fem år for «The Cherries», men Howe tror ikke dette er siste gang laget hans blir å se i toppdivisjonen.

– Jeg er fast bestemt på at Bournemouth vil komme dit, tilbake i Premier League, sier han.

Bournemouth spilte en god kamp mot Everton med mål fra Joshua King, Dominic Solanke og Junior Stanislas. Howe beskrev likevel en laber stemning i garderoben etter kampen.

– Jeg vet at spillerne har det vondt. Jeg så i garderoben at de alle var skuffet over hva som har skjedd, ikke nødvendigvis i dag, men gjennom hele sesongen. Det har ikke vært bra nok, sa Howe.

– Med tanke på følelser, så er dette det tøffeste øyeblikket i min karriere.

