Eden Hazard er klar for Real Madrid

Forlater Chelsea etter sju sesonger.

Den belgiske magikeren er Real Madrid-spiller. Det bekrefter den spanske klubben på eget nettsted fredag kveld.

Ifølge spanske medier skal prislappen ligge på rundt 100 millioner euro, eller grovt regnet rundt 980 millioner norske kroner.

Hazard har knyttet seg til Real Madrid i fem sesonger, fram til 30. juni 2024.

Klubbens nye superstjerne blir presentert for sine nye hjemmesupportere på Santiago Bernabéu torsdag 13. juni.

28-åringen blir dermed Real Madrids andre signering i løpet av kort tid. Nylig ble det offentliggjort at den serbiske spissen Luka Jovic også slutter seg til storklubben.

Hintet om overgang



Det har lenge blitt spekulert i at Hazard var på vei til Real Madrid og etter at han ledet Chelsea til triumf i Europa League nylig, bekreftet angrepsspilleren langt på vei selv at han var på vei bort fra londonklubben, og at en overgang var på trappene.

- Jeg tror dette var farvel, men du vet aldri i fotball, sa han til BT Sport.

- Den endelige avgjørelsen blir tatt i løpet av et par dager. I dag var det kun finalen som sto i fokus for meg. Jeg har tatt avgjørelsen min og nå venter jeg bare på klubbene. Drømmen min var å spille i Premier League og jeg har oppnådd det med en av de største klubbene, så nå er det nok på tide med en ny utfordring, sa belgieren.

Hazard ble hentet til Chelsea fra franske Lille for rundt 32 millioner pund i juni 2012. Han har vært en stor suksess under sine år i Stamford Bridge-klubben.

Han har vært med å vinne Premier League-tittelen to ganger, Europa League to ganger, samt både FA-cupen og ligacupen under tiden hos de blåkledte.

Herjet i Premier League



I flere sesonger har det imidlertid versert rykter om at Hazard har vært på radaren til Real Madrid. Spesielt i perioder der det har vært turbulent i Chelsea.

Nå har den spanske hovedstadsklubben endelig fått sin mann.

Hazard var i lysende form for Chelsea i Premier League i den nylig avsluttede sesongen og vartet opp med 16 scoringer og 15 assists i løpet av 37 kamper.

Det gjorde ham til «poengkonge» i den engelske toppdivisjonen.

Totalt har han scoret 110 mål på 352 kamper for Chelsea i alle turneringer.

Hazard står bokført med 100 kamper og 30 mål for det belgiske landslaget. Han var med på å bli nummer tre med landslaget under VM i Russland sommeren 2018.