Eden Hazard flørter med overgang til Real Madrid: - Har alltid vært en drøm for meg

Åpner opp om drømmeovergangen til den spanske storklubben.

27-åringen har åpnet Premier League-sesongen på forrykende vis, og har i manges øyne vært ligaens beste spiller til nå. Men denne sesongen kan fort bli den siste i Chelsea-trøya for den belgiske stjernespilleren.

Hazards kontrakt med Chelsea går ut sommeren 2020.

– Vært en drøm siden jeg var en liten gutt

Drømmeovergangen, som Hazard snakket så varmt om etter helgens kamp mot Southampton, er ikke gode nyheter for Chelsea-fansen.

– Real Madrid er verdens beste klubb. Jeg kan ikke lyve. Det har vært en drøm for meg siden jeg var en liten gutt, at jeg en dag skal spille for Real Madrid, sa Hazard til ESPN etter å ha herjet mot Southampton forrige søndag.

Sliter med å bestemme seg

Belgieren har vært i Chelsea i seks år, og sa allerede etter VM i sommer at det «kan være tide på å prøve ut noe nytt», og at Madrid er hans foretrukne valg da.

– Noen ganger våkner jeg om morgenen og tenker at jeg vil dra. Andre ganger ønsker jeg å bli. Det er et vanskelig valg. Det er fremtiden min. Jeg er 27 nå, men blir 28 i januar, sa en åpenhjertig Hazard.

Ønsker ikke å lage noe drama

Hazards tidligere lagkamerat i Chelsea, Thibaut Courtois, banket gjennom en overgang til Real Madrid ved å nekte og trene. 27-åringen garanterer at hvis han drar, så blir det uten noe oppstyr.

– Jeg ønsker ikke å lage noe drama. Jeg ønsker det som er bra for min del, men også det som er bra for Chelsea, fordi klubben har gitt meg alt. Jeg kommer ikke til å si: «Ja, nå signerer jeg ny kontrakt», men så ender jeg ikke opp med å signere noe, sa stjernespilleren.

Utelukker ikke flere Chelsea-år

Og akkurat den uttalelsen gir håp for klubben og supporterne. 27-åringen er nemlig åpen for nye kontraktssamtaler.

– Jeg kunne ha snakket nå om en ny kontrakt, hvis de kommer med en henvendelse til meg. Jeg skal ikke påstå at jeg ikke snakker med klubben eller eieren, jeg snakker jevnlig med dem, fastslår belgieren.

Chelsea ligger på toppen av Premier League med 20 poeng, den samme poengsummen som både Manchester City og Liverpool. De himmelblå fra Manchester leder ligaen på bedre målforskjell.

Mest sett siste uken