Eden Hazard herjet med Russland i belgisk storseier i EM-kvalifiseringen

Begge lag var allerede klare for EM, men belgierne leverte en forrykende forestilling på bortebane.

RUSSLAND - BELGIA 1-4:

De to lagene har vært suverene i gruppen sin, og møttes lørdag ettermiddag i St. Petersburg i Russland. Russerne gikk rett i strupen på Belgia, og den robuste spissen Artem Dzyuba fikk en stor mulighet allerede etter seks minutter, men dommeren mente spissen var for røff i en duell og blåste for frispark.

Russland beholdt initiativet og fortsatte å sette Belgias stjerner under press. Bortelaget stilte med stjerner som Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne og Thibaut Courtois, og gradvis kom belgierne mer og mer med i kampen. I det 19. minutt var det ikke Eden, men lillebror Thorgan Hazard som banket inn 1-0 målet og ga Belgia ledelsen.

VANT: Belgias stjernegalleri slo Russland på bortebane i EM-kvalifiseringen. Foto: Anton Vaganov (REUTERS)

Hazard-show

Ledermålet ga tydeligvis inspirasjon til storebror Eden, som viste flere tekniske detaljer på høyt nivå utover omgangen. I det 28. minutt dro han seg elegant inn i feltet og avsluttet, men kun en god Guilherme hindret Hazard, men noen minutter senere hadde ikke Guilherme en sjanse. I det 33. minutt vant Lukaku en duell og headet ballen til Hazard, som enkelt satte inn ballen fra 12-13 meters hold.

Stjernespilleren fortsatte å herje med russerne mot slutten av omgangen, og russerne slet virkelig med å stoppe Real Madrid-spilleren. Fem minutter før pause satte 28-åringen inn sitt andre for kvelden på åpent mål. Dermed kunne Belgia gå til hvilen med et solid 3-0 resultat.

Napoli-spiller ut med skade

I starten av andre omgang fikk Dries Mertens en kjempemulighet fra rundt fem meter, men skuddet ble reddet. Napoli-spilleren ble også taklet i skuddøyeblikket og måtte ut med en skade.

Mertens ble erstattet av Youri Tielemans i det 52. minutt. Leicester-spilleren som har vært i god form i det siste, fikk en god mulighet i det 58. minutt da han fyrte fra drøye 17 meter, men skuddet gikk noen meter over målet til Guilherme.

Utrolig målstatistikk

Belgierne fortsatte å ha full kontroll utover omgangen, og i det 72. minutt var det Lukaku sin tur til å vise seg frem. Inter-spissen avsluttet med et knallhardt skudd, like utenfor 16-meteren, som Guilherme var sjanseløs på. Dermed pyntet han ytterligere på en fantastisk målstatistikk på landslaget.

SCORET: Romelu Lukaku hamrer inn mål på det belgiske landslaget. Foto: Dmitri Lovetsky (AP Photo)

26-åringen har nå utrolige 52 mål på 84 landskamper. I det 79. minutt fikk derimot Russland endelig noe å juble over. Midtstopper Georgiy Dzhikiya fikk stå helt alene etter et hjørnespark, og hadde ingen problemer med å score.

Det var dessverre for russerne altfor sent, og Belgia kunne bare sikre seieren og en ny trepoenger. Dermed har Belgia fortsatt en perfekt statistikk i EM-kvalifiseringen, ni av ni seire.