Edvard Tagseth klar for Rosenborg

Unggutten ble presentert i pausen på Lerkendal tirsdag.

LERKENDAL/OSLO (Nettavisen): 18-åringen som sist spilte for Liverpools aldersbestemte lag, har lenge vært koblet til RBK.

Tirsdag ble han presentert for Lerkendal-publikumet i pausen mellom Rosenborg og Maribor.

Midtbanespilleren har skrevet under på en fireårskontrakt med trønderne.

Allerede i april fortalte Tagseths far, Tore, til Nettavisen at de etter all sannsynlighet kom til å takke nei til et nytt kontraktstilbud fra Liverpool.

- Det er ikke økonomisk, men han ønsker en annen type personlig fotballmessig utvikling. Han har blitt overtrent to ganger og ønsker mer teknikk og offensiv utvikling framover, sa pappa Tagseth om sønnens situasjon.

Siden den gang har det vært rapportert interesse fra nederlandske Groningen, mens han også har vært å se på RBK-treninger denne sommeren. Nå blir han å se permanent på Lerkendal.

Tagseth er sett på som et av Norges største fotballtalenter og sluttet seg permanent til Liverpools ungdomsakademi sommeren 2017. Han hadde i forkant vært på flere besøk i storklubben. Han var også på prøvespill i Manchester United i 2015. Også Everton og Manchester City skal ha være interessert i ham før han valgte Liverpool.

Den unge midtbanespilleren ble hentet fra moderklubben Neset til Liverpool. Der rakk han å debutere på førstelaget før han tok turen videre til den røde siden av Merseyside.

Han var med i den norske U19-troppen til EM i Armenia tidligere i år. Der røk de norske gutta til kort i gruppe med Irland, Tsjekkia og Frankrike.

Tagseth har representert Norge på U15, U16, U17, U18 og U19-landslagene.