Edvardsen vil kreve 7,2 millioner av NFF

Tidligere toppdommer Sven-Erik Edvartsen krever 7,2 millioner av Norges Fotballforbund dersom han nektes å dømme på ethvert nivå i norsk fotball.

Edvartsen hevder ifølge Dagbladet at han nå i praksis er utestengt fra dommersystemet i norsk fotball.

– NFF har ikke holdt seg til dommerforliket, der en del av innholdet er at NFF skal tilrettelegge for min tilbakekomst som toppdommer. Saken min er vel ikke akkurat svekket med det siste vedtaket, sier Svein-Erik Edvartsen til avisen.

Edvartsen og hans advokat John Christian Elden viser til en avgjørelse i Indre Østlandet Fotballkrets som sier at Edvartsen heller ikke får dømme i 3. divisjon og nedover til aldersbestemte klasser.

Dommerprofilen er fra før utelukket fra dømming i Eliteserien.

Edvartsen mener at avgjørelsen i Indre Østlandet Fotballkrets styrker erstatningskravet på 7,2 millioner kroner. Kravet er regnet ut fra hans årlige lønn på 720.000 kroner ganget med ti år.

Janicke Gonstad i Indre Østlandet Fotballkrets avviser at Edvartsen er utestengt.

– Han søkte om å få dømme i vår krets i 2019. Dette avslo Dommerkomiteen, sier Gonstad, som blant annet viser til at dette var begrunnet med Edvartsens engasjement for et utenlandsk spillselskap.

Advokat Magnus Stray Vyrje, som representerer Norges Fotballforbund, sier til Dagbladet at Edvartsen ikke kan påberope seg en rett på å komme tilbake som toppdommer.

– Dette er en beslutning som treffes suverent av NFFs dommerkomité, sier Vyrje, som avviser grunnlaget for Edvartsens erstatningskrav.

