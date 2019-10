Edvartsen anmelder NFF-delegat etter feilsendt trusselmelding

«Nakkeskudd»-melding får den tidligere toppdommeren til å se rødt.

Den tidligere toppdommeren har gått til anmeldelse av en av Norges Fotballforbunds kampdelegater etter at en tekstmelding ble sendt feil, skriver VG fredag.

Overfor avisen sier Edvartsen at han er «kjent for å tåle mye», men at han tolker dette som en drapstrussel og at han har nulltoleranse for slikt.

Edvartsen har tidligere vært i en mye omtalt konflikt med Norges Fotballforbund og har ikke dømt kamper siden 2017. Partene har senere inngått to forlik. Et som omhandlet hans posisjon som dommer og et om Edvartsens stilling som seksjonsleder i fotballforbundet.

Dagbladet-sak



Torsdag i forrige uke skrev Dagbladet at Edvartsen kom til å saksøke NFF for rundt 7,2 millioner kroner for tapt arbeidsinntekt.

Bakgrunnen for det søksmålet skal være at han ikke har fått returnere som dommer.

Det var i forbindelse med denne saken at Edvartsen skal ha sendt en tekstmelding til en tidligere kollega med lenke til saken i Dagbladet.

Svaret han fikk - som skal være feilsendt - er grunnlaget for politianmeldelsen:

«Smart. Han burde fått et nakkeskudd. Jeg håper NFF kommer med et motsøksmål og kjører helt ut. Nå har han brukt hele det siste året på å henge ut andre dommere. Dette er lagkameratene hans», sto det i svaret, gjengitt av VG.

Avsenderen er ifølge avisen en NFF-delegat med lang fartstid i fotballen. Han har innrømmet å ha sendt meldingen feil og skal senere ha beklaget dette overfor Edvartsen. Han omtaler meldingen som «en privat melding med flåeste innhold».

Politianmeldelse



Edvartsens advokat, John-Christian Elden, har formulert politianmeldelsen, som VG også gjengir i sin sak fredag:

«Jeg anmelder forholdet som trusler slik at politiet kan undersøke dette. Denne type meldinger gjør meg redd, og jeg har en datter på 2 år og 9 måneder. Høyesteretts dom i Abid Raja-saken forrige uke beskriver hva som skal til for at det er en trussel. At oppfordringen legitimerer at det brukes vold mot meg, er oppfylt. Det må være skjerpende at oppfordringen kommer som følge av jobben min, og at det kommer fra en representant fra min forrige arbeidsgiver etter en arbeidskonflikt vi forlikte med erstatning til meg».

NFF-delegatet er ikke formelt ansatt i NFF, men deltar frivillig i forbindelse med kampavvikling i Eliteserien. Han har nå blitt suspendert av forbundet fram til politiet har avsluttet jobben med denne saken.