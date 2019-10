Edvartsen anmelder NFF-delegat for melding han oppfatter som drapstrussel

Svein-Erik Edvartsen har anmeldt en av Norges Fotballforbunds kampdelegater etter å ha mottatt en melding der det står at «han burde fått et nakkeskudd».

Meldingen ble sendt til den tidligere fotballdommeren ved en feiltakelse. NFF har suspendert delegaten, skriver VG.

– Jeg bekrefter at politianmeldelsen er sendt Sør-Øst Politidistrikt, sier Edvartsen til avisen.

NFF-delegaten innrømmet å ha feilsendt meldingen. Deretter beklaget han feilsendingen overfor Edvartsen gjentatte ganger fredag kveld for en uke siden. Vedkommende sier til VG at det var en privat melding med «flåsete» innhold som var ment til en annen person. Han avviser at den har noe med fotballforbundet å gjøre eller at den var ment for noen med tilknytning til NFF.

Eks-dommeren tolker imidlertid meldingen som en drapstrussel.

–Ja, ellers hadde jeg ikke politianmeldt dette. Jeg vet ikke hvem vedkommende kommuniserer med, sier Svein-Erik Edvartsen.

Den aktuelle NFF-delegaten er ikke er formelt ansatt av Norges Fotballforbund, men deltar frivillig i forbindelse med kampavvikling i Eliteserien.

NFFs kommunikasjonssjef Yngve Haavik skriver følgende i en SMS til VG.

– Dette er selvfølgelig ikke en akseptabel ordbruk fra en av våre frivillige delegater. Det har også vedkommende fått klar beskjed om, og han har beklaget på det sterkeste og understreket at han ikke mente det bokstavelig.

