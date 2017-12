Edvartsen klar til kamp mot NFF: - Fryktkulturen skal til livs en gang for alle

Den tidligere toppdommeren la ut meldingen på sin Facebook-konto.

Saken rundt Svein-Erik Edvartsen og NFF har preget nyhetsbildet i store deler av 2017. Den tidligere toppdommeren ble i september sparket fra sin jobb som seksjonsleder i Norges Fotballforbund.

Siden har Edvartsen varslet, gjennom advokat John Christian Elden, at han har stevnet Fotballforbundet for Oslo Tingrett.

- I påstanden i stevningen til Oslo Tingrett krever jeg å få jobben min tilbake, sier Edvartsen til Nettavisen. Han henviser til sitt innlegg på Facebook der han forklarer hvordan han har opplevd det han kaller en «fryktkultur» fra forbundet.

Gjensidig mistillit



Den karismatiske dommeren forteller at siden hans konflikt ble kjent, der det kom frem en «gjensidig mistillit» mellom dommeren og forbundet, har tidligere kollegaer vært redde for å ta kontakt i frykt for reprimande fra NFF.

«Alle - uten unntak - som jeg har hatt god kontakt med siden mai 2017 er livredde for at jeg skal fortelle noen at de har kontakt med meg. Dette pga frykt for egen karriere uansett om den er sivil i NFF eller dommermessig. Jeg har aldri opplevd maken til fryktkultur i løpet av mine 38 år på den kloden. Dette er bare trist, trist og trist», skriver Edvartsen på Facebook.

Han er misfornøyd med mangelen på kommunikasjon mellom seg selv og fotballforbundet. Han forteller også at han måtte lese i media om sin egen oppsigelse som seksjonsleder, før han hadde fått beskjed fra egen arbeidsgiver.

«Jeg leste altså i media at jeg hadde fått sparken (generalsekretæren var sitert) før drøftelsesmøtet. Etter dette toppet generalsekretæren bla kransekaken med å lekke egen feilsendt mail til sitt faste mikrofonstativ TV 2 Sporten (som for øvrig er klaget inn til PFU) som forsøk på skadebegrensing», skriver Edvartsen.

Nettavisen har vært i kontakt med generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, lørdag ettermiddag, men han ønsket ikke å kommentere saken.





Vil tilbake på banen

Det ble klart i april at Dommerforeningen har ønsket å fjerne Edvartsen som dommer. Selv tar 38-åringen et oppgjør både med Forbundsstyret og Dommerkomiteen i sitt innlegg på Facebook.

«Godt nyttår til NFFs Dommerkomite og Forbundsstyret hvis dere eksisterer. Jeg har jo ikke hørt noen verdens ting fra dere i 2017 selv om det er dere som juridisk og formelt er ansvarlig for min dommerkarriere», skriver Edvartsen.

«Dommersjefen er kun sekretæren til dommerkomiteen uten noen form for 'stemmerett'. Har dere misforstått hvordan NFF er organisert på dommersiden? Har dere ikke lest deres egne lover og regler? Ok. Da tar vi det i retten. Velkommen til hele Dommerkomiteen og Forbundsstyret.»

Edvartsen-saken har ennå ikke blitt berammet i Oslo Tingrett, men det er ventet at saken vil komme opp våren 2018.

Tidligere på året ble det klart at NFF og Edvartsen hadde blitt enige om å avslutte toppdommerkontrakten for 2017. Siden har ikke Edvartsen dømt på toppnivå i Norge.

Til tross for konflikten er Edvartsen fortsatt optmistisk rundt sjansene for å dømme i Eliteserien 2018.

- Alt henger sammen med alt. Dommerkonflikten er omtalt grundig i stevningen til Oslo Tingrett, sier Edvartsen.

