Edvartsen tar Graff-søksmål til Oslo tingrett

Injuriesaken Svein-Erik Edvartsen har anlagt mot NFF-topp Svein Graff havner i Oslo tingrett.

Forliksrådet innstilte injuriesaken, men fotballdommeren tar det personlige søksmålet til tingretten i stedet, skriver VG.

Denne løsningen ble også antydet mandag kveld. Det skrev Edvartsens advokat John Christian Elden i en epost til NTB:

– Forliksrådet har ikke avvist noen ting, men Graff ba om at de innstilte saken fordi de ikke rakk å avsi dom innen tre måneder fra saken kom inn. Den kan da behandles direkte i tingretten. Vi synes det er dumt at Graff vil i retten i stedet for å mekle, men det er hans valg. Kravet står som tidligere, skrev Elden i eposten.

Bakgrunnen for at saken nå ender opp i Oslo tingrett er en uttalelse Graff kom med da Edvartsen fikk sparken som seksjonsleder i Norges Fotballforbund (NFF) sist høst.

Graff sa da at Edvartsen hadde utført handlinger som var «uforenlig» med jobben han hadde i NFF.

Graff avviste mandag påstander om trenering og at det var derfor at saken ble innstilt av forliksrådet.

– Som Elden selv påpeker er det Edvartsen som saksøker NFF og meg personlig. Det er grunnen til at vi må møte i retten. Nå blir det opp til tingretten å avgjøre sakene uavhengig av Eldens gjentatte prosederinger i media, skriver Graff i en SMS til VG.

Advokat Elden skriver dette i en sms til VG:

– Jeg har sluttet å la meg forundre over NFF og deres talspersoners trang til å få tvister behandlet i retten i stedet for ved mekling eller i forliksrådet på en enkel og billig måte uten advokater. Men når Graff først ber om utsettelse, deretter godtar berammelse i mai etter at forliksrådet har bestemt at de skal behandle saken, for deretter å kreve behandlingen innstilt når fristen på tre måneder passeres uken før forhandlingene, leker han med rettssystemet på en måte som må bringe ham inn i retten» skriver Elden i en tekstmelding til VG.

(©NTB)

Mest sett siste uken