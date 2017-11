Edwin Gyasis agent bekrefter europeisk interesse: - Vi ønsker overgang i januar

Skal være interesserte klubber i flere av Europas største ligaer.

Edwin Gyasis tid i Aalesund kan være over etter denne sesongen. Nederlenderen skal være klar på at han ønsker å forlate «tangotrøyene» i løpet av januarvinduet.

Ifølge hans agent, Mertkan Öndel, skal det ikke stå på interessen for den 26 år gamle angrepsspilleren.

- Vi må tenke på spillernes fremtid og i hans situasjon er det på tide å bevege seg videre. Når vi får de sjansene vi har fått, så må vi ta dem. For Aalesunds del så kan dette også være bra da de får igjen noe for han, og at dette kan åpne for andre spillere, sier Öndel til Nettavisen.

- Min jobb er uansett å beskytte min spiller, og vi ønsker en overgang i januar.

Høyeste nivå

Öndel understreker at det er snakk om interesse fra flere klubber rundt omkring i Europa. Tidligere har engelske The Sun skrevet at klubber som Swansea og West Bromwich er interesserte i 26-åringen.

Selv ønsker ikke Öndel å kommentere spesifikke klubber, men er åpen om at det er snakk om klubber fra Europas aller største divisjoner.

- Jeg kan ikke si hvilke klubber dette er spesifikt, men jeg kan si at dette er klubber som spiller på det nivået der han burde være. I England er det nivået Premier League, i Tyskland er det nivået Bundesligaen, i Tyrkia er det nivået Süper Lig. Det er også to klubber i La Liga som er interessert. Så dette blir en overgang til et høyt nivå, sier Öndel.

Gyasi debuterte i september for det ghanesiske landslaget, og tidligere i november scoret han sitt første landslagsmål mot VM-klare Egypt. Selv om interessen skal være stor, så skal det være et ønske om en overgang som gagner alle parter.

- Klubbene snakker med Aalesund. Hans kontrakt der varer til desember 2018, men jeg tror dette er en fin mulighet for Aalesund å få noe igjen, og at de kan bygge inn mot den nye sesongen, sier Öndel, som også forteller at en overgang for hans klient vil være godt inne i millionklassen.

Han er også klar på at Aalesunds nummer 14 ønsker å gi tilbake til klubben som tok han inn etter en tøff periode i Nederland.

- Edwin er glad i Aalesund fordi de åpnet armene sine for ham og gjorde at han fant seg selv igjen. Vi ønsker ikke å skape noen problemer for Aalesund, fordi vi forstår at ting ikke er optimalt akkurat nå. Når vi beveger oss videre, så ønsker vi veldig gjerne at alle parter skal være fornøyde, sier Öndel, som tror en overgang også kan se bra ut Gyasis nåværende klubb.

- For Aalesund så er jo dette fint fordi det gir god publisitet at en av deres spillere kan gå til et slikt nivå. Vi håper likevel at denne vanskelige situasjonen Aalesund går igjennom får en lykkelig slutt, og at de kan bli være i Eliteserien.

Desember

Han understreker at selv om de forestiller seg en overgang i januar er de åpne for et scenario der Gyasi blir igjen på lån i seks måneder. Dette grunnet ligaforskjellene i Europa.

I Norge spiller man som kjent fra vår til høst, mens i de største europeiske ligaene spiller man fra høst til vår. De er likevel klare på at de ønsker å få en overgang på plass før vi skriver 2018 i kalenderen.

- Vi håper at en overgang kan være gjort før nyttår, men det vil definitivt ha blitt gjort en endring i januar, sier Öndel.

Gyasi står med fem mål og fire målgivende denne sesongen for Aalesund, som fortsatt kan rykke direkte ned til OBOS-ligaen etter søndagens tap for Sarpsborg 08.

