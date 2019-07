Effektive Kristiansund ble for mye for Lillestrøm

Flamur Kastrati var involvert i det meste da Kristiansund slo Lillestrøm 5-2 på eget kunstgress.

– Det er herlig å score fem mål, og vi hadde trykk i boksen i dag. Jeg synes vi var det klart beste laget, og det er dårlig at vi slapp Lillestrøm inn i kampen, sa en storfornøyd KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport ved kampslutt.

Kristiansund tok kontroll på kampen fra start, og allerede etter seks minutter lå ballen i nettet bak Lillestrøm-keeper Marko Maric. Christoffer Aasbak serverte Liridon Kalludra på strålende vis, og foran mål var svensken ikke noe dårligere enn sin servitør. Han kom seg foran eliteseriedebutanten i Lillestrøm-forsvaret, 18 år gamle Philip Slørdahl, og stormet ballen i mål til en tidlig 1-0-ledelse.

Kristiansund fortsatte å kjøre på, og et effektivt hjemmelag kunne juble for 2-0 etter 24 minutter. Et frispark gikk gjennom hele feltet og endte hos Flamur Kastrati, som bare skulle styre ballen i mål fra bakerste stolpe. Men avslutningen endte i stedet som et innlegg, som Christophe Psyché til slutt fikk ekspedert i mål.

Markeringsglipper

Det skulle bli verre for de kanarigule. LSK-forsvaret glapp i markeringene, og Bendik Bye kunne enkelt sette inn 3-0 da Kastrati igjen var servitør. Da var kampen bare 35 minutter gammel.

– Vi leverte festfotball i dag. Førsteomgangen var steinbra og noe av det beste vi har levert i år, sa Torgil Gjertsen til Eurosport.

Og omgangen hadde enda flere mål å by på. Denne gangen var det Kristiansunds tur til å telle feil i forsvar. Aleksander Melgalvis fikk stå alene bakerst i feltet, der han rakk å ta ned ballen før han klemte til med en lekker redusering.

Kastrati på farten igjen

Samme Melgalvis var nær ved å sette inn sin annen scoring for kvelden tidlig i 2. omgang, men på volley traff han ikke like godt som han gjorde før pause.

I stedet var det Kristiansund som økte til 4-1. Kastrati avsluttet fra spiss vinkel innenfor Lillestrøms sekstenmeter. Skuddet, som i utgangspunktet ikke så farlig ut, gikk via en gul forsvarer og i en bue over en utspilt Maric.

I kampens 73. minutt fikk LSK-innbytter Ebiye Moses stå helt alene i feltet og heade inn lagets annen redusering, da det igjen var tellefeil hos Kristiansund.

Selv om Lillestrøm kom mer og mer med i kampen og trykket til mot slutten, klarte Kristiansund å sikre en tremålsseier etter at Psyché satte punktum rett før slutt.

– Vi slipper inn mål på alt og er pinlige i egen boks. Det er der vi taper kampen, sa LSKs målscorer Melgalvis til Eurosport.

Michelsen forlenget før kampen

Kristiansund-trener Michelsen skrev torsdag under på en ny kontrakt med klubben, og KBK har nå sikret seg hans tjenester ut sesongen 2023.

– Jeg er helt sikker på at det ikke finnes en trener i verden som kunne fått de resultatene med KBK som det Christian har gjort, sa klubbens sportslige leder Kenneth A. Leren til klubbens hjemmeside.

