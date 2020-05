EFL vil avvikle omspillet uansett – åpner for tabell med poengsnitt

EFL, ligaledelsen for nivå to til fire i engelsk fotball, la torsdag fram sitt forslag til hvordan man skal avgjøre opp- og nedrykk dersom seriespillet stanses.

Det skjer etter at styret i EFL har vurdert innspill fra de 72 klubbene i Championship, League One og League Two. Ligaledelsen framholder at å fullføre sesongen med fullt antall kamper fortsatt er den foretrukne løsningen, men skisserer følgende opplegg dersom man må stoppe seriespillet:

* De endelige plasseringene på tabellen skal avgjøres gjennom en utregning av poeng per kamp der det er nødvendig.

* Opprykk og nedrykk beholdes.

* Omspillet skal spilles, men bør ikke utvides til flere enn fire lag.

I Championship og League One rykker normalt de to øverste lagene direkte opp, mens de fire neste møtes i omspill om en tredje opprykksplass. I League Two er det tre direkte opprykksplasser og fire kvalifiseringsplasser.

EFL-styret sier videre at det vil gjøre en ny vurdering senere dersom det viser seg at omspillet ikke kan gjennomføres.

Samtidig går EFL inn for at det må være minst 51 prosents flertall blant klubbene i hver enkelt liga for at man skal beslutte at seriespillet stanses.

Styret gir klubbene betenkningstid fram til forslaget formelt vedtas som et regelverk. Senere skal klubbene også stemme over hvorvidt sesongen kan fullføres eller ei.

Premier League har sin egen ledelse, og det er fortsatt ikke avgjort hva som skjer med et eventuelt nedrykk fra – eller opprykk til – toppdivisjonen i England.

