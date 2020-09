Eggen vil ikke legge seg opp i laguttaket: - Men jeg kan si så mye at Haaland må starte

Spissduellen på topp hos Norge skaper engasjement.

ULLEVAAL STADION/AKERSGATA (Nettavisen): For det er lenge siden det norske landslaget hadde tre solide spisser som alle har gode argumenter for å starte fredagens landskamp i Nations League mot Østerrike.

Joshua King har lenge levert på et godt nivå i Premier League og har samtidig vært en viktig spiller for det norske landslaget over flere år.

Alexander Sørloth har tatt tyrkisk fotball med storm med sine imponerende 33 scoringer for Trabzonspor, mens Erling Braut Haaland på rekordtid har blitt en verdensstjerne som følge av sine prestasjoner for Borussia Dortmund i Bundesliga og Champions League.

Spørsmålet mange nå stiller seg er hvem Lars Lagerbäck velger å starte med på topp.

Trolig blir det kun plass til to av de tre - med mindre landslagssjefen bruker én av spillerne i en kantrolle.

STARTPLASS? Erling Braut Haaland er ventet å være med fra start mot Østerrike fredag. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Nils Arne Eggen vil se Haaland

Trenerlegende Nils Arne Eggen er blant dem som ser frem til den kommende landskampen.

Eggen er først og fremst tydelig på at han ikke ønsker å blande seg opp i hvem Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen tar ut når Nettavisen tar kontakt.

Men etter noen minutter med leksjon på karakteristisk vis om hvorfor han ikke ønsker det, deler Eggen likevel noen tanker om spissplassen.

- Såpass kan jeg si at han Erling må starte hvis han er frisk, sier Eggen til Nettavisen.

Den tidligere Rosenborg-treneren er tydelig imponert over det Haaland har fått til det siste året.

- Det har vært veldig bra, forteller Eggen.

Han vil ikke legge seg opp i hvem som bør spille sammen med Haaland på topp, men er tydelig på at Norge uansett kommer til å få bruk for alle tre - selv om ikke alle vil starte kampen.

ROSER PERRY OG LAGERBÄCK: Nils Arne Eggen er imponert over den norske landslagsledelsen. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Eggen er også sikker på at Lagerbäck og «Perry» kommer frem til en klok beslutning og at det blir tilrettelagt for at Haaland skal kunne prestere på sitt beste.

- For meg så er det sånn at fotball fortsatt er et lagspill. Da gjelder det å få flest mulig spillere i flest mulige situasjoner som de behersker best mulig. Da gjelder det å ha omgivelser rundt Haaland som gjør at han kommer i situasjoner der han virkelig får brukt spisskompetansen sin. Så enkelt og så vanskelig er det, forklarer Eggen.

Eggen roser landslagsledelsen for jobben de har gjort med Norge de siste årene og ser frem til fortsettelsen.

- Det er et norsk fotballhjerte i Orkdal som banker varmt og sterkt for suksess på fredag, sier Eggen.

Mathisen tror på King og Haaland

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror også at Lagerbäck kommer til å gå for Braut Haaland på topp fra start mot Østerrike. Mathisen regner også med å se King ved siden av Dortmund-spissen.

- King fordi han har vært blant Norges beste spillere etter at Lagerbäck tok over. Han har vært en leder, og er også veldig god i den fasen av spillet når Norge ikke har ball. Så er det jo umulig å komme unna Braut Haaland, som har vært en av verdens heteste spisser, forteller den tidligere midtstopperen til Nettavisen.

Han mener Sørloth ikke er langt bak de to i spisskøen, men tror trønderen kommer inn som innbytter i fredagens batalje til tross for en ellevill sesong i Trabzonspor.

Den utlånte Crystal Palace-spilleren stoppet på 24 mål på 34 ligakamper for sin tyrkiske arbeidsgiver forrige sesong - og totalt 33 mål i alle turneringer.

- Han har hamret inn mål, og om du ser på ham så er han en helt ny spiller. Han har enorm kraft i boksen, så der har Norge tre gode alternativer, men jeg tror han har Braut Haaland og King som førstevalg, fortsetter Mathisen.

FØLGER MED: Fotballekspert Lars Tjærnås. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Viasport-ekspert Lars Tjærnås mener på sin side at Lagerbäck bør tilpasse spissparet utifra motstanderen.

Han ser for seg ett spisspar mot Østerrike fredag, og en annen konstellasjon borte mot Nord-Irland mandag.

- Jeg mener Braut Haaland er selvskreven som førstevalg, og at de to andre utfyller han etter det kampbildet som forventes. Her bør treninger og det Lagerbäck og Perry ser der være viktig, men som et fornuftig utgangspunkt kunne jeg tenkt meg «boks til boks-spillet» til Braut og Sørloth hjemme, men Braut og King borte mot Nord-Irland mandag, forteller han til Nettavisen.

Helstad: - Det er vanskelig

Tidligere landslagsspiss Thorstein Helstad er enig med de øvrige ekspertene om at Braut Haaland bør starte på topp.

- Det er først og fremst på grunn av hans egenskap som avslutter og at han dukker opp der han skal foran mål. Han har også forbedret seg i det oppbyggende spillet etter at han kom til Dortmund, sier Helstad til Nettavisen.

- Han er i tillegg en spiller som plutselig binder opp to midtstoppere. Alle er klar over Haaland nå - uansett hva midtstopperne heter og hvilken nasjon de kommer fra, forteller den tidligere storscoreren.

TIDLIGERE NORGE-SPISS: Thorstein Helstad spilte 38 kamper for A-landslaget. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

Helstad mener også at Haaland spiller med en enorm autoritet og selvtillit.

- Det er viktig når man går inn i en landskamp, sier han.

Den tidligere landslagsspissen synes derimot det er vanskelig å si hvem som bør spille ved siden av Dortmund-spissen på topp for Norge.

- Det er litt 50-50 hvem som skal spille ved siden av ham. Det spørs nok litt hvilke kvaliteter Lagerbäck ser etter, sier Helstad.

Han kan imidlertid ikke gjøre annet enn å glede seg over at det er konkurranse om plassene på topp og sier at han også er imponert over både King og Sørloth.

King gleder seg over konkurransen



Selv er King klar på at konkurranse på laget er noe han er vant til. Han svarer slik på spørsmål fra Nettavisen om han nå er redd for plassen på laget.

- Jeg tror at å ha et sånt problem ikke er noe å klage over. Lars har fått tre spisser som leverer på høyt nivå. Jeg kan ikke huske sist Norge hadde tre så gode spillere og hadde det problemet. Det er mange kamper som skal spilles, og neste måned har vi tre tette kamper på en uke. Jeg tror det bare er positivt, og jeg tror det gjør at alle må gi ekstra hver eneste kamp og slåss for plassene sine, forteller 28-åringen.

Han påpeker at det ikke er noe nytt for ham å måtte prestere for å få spilletid.

- Jeg har slåss for plassen min i Bournemouth og andre steder også, men det er et luksusproblem og jeg synes ikke vi skal klage eller tenke negativt på det, sier han og fortsetter.

- Å ha bra spillere både på benken og i startoppstillingen er positivt både for Norge og selve landslaget. Du ser klubbene som vinner Premier Leauge. De har dyp squad, og hvis vi bare skal ha 11 spillere som leverer på høyt nivå og noen blir skada eller slitne, så har vi ikke den dybden i laget. Jeg synes det er helt fantastisk, og skulle ønske vi hadde flere.

Hvem Lagerbäck tar ut blir offentliggjort cirka en time før avspark. Fredagens landskamp mot Østerrike starter klokken 20.45.