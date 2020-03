Bodø/Glimt skal være ute etter sisteskansen, som selv røper at han har gått lei av å vente på at overgangen skal gå i orden.

22-åringen har tidligere fortalt Nettavisen at Bodø/Glimt skal ha lagt inn flere bud på ham, men at disse skal ha blitt avvist av Odd.

Den siste gangen skal han også ha fått beskjed om at det kom til å komme et bud nummer tre.

Det har nå tikket inn, hevder han selv.

- Det jeg vet er at det er blitt lagt inn bud fra Bodø/Glimt, og det er et bud som skal gjøre at Odd ikke går i minus på min overgang. Nå har det skjedd mye i Odd, også med tanke på korona, så andre ting har blitt prioritert, sier Selvik.

Han sier videre at budet hverken er godtatt eller avvist av Odd så langt.

- Jeg har fått beskjed om at det tredje budet er blitt lagt på bordet. Det er et aktivt bud som skal dekke alle utgifter, slik at Odd ikke går i minus. Dialogen min med Odd er at jeg vil spille, og nå må jeg tenke på meg selv. Jeg mener jeg burde få spille, slår han fast.

Nå er han krystallklar på at han vil at Odd skal akseptere budet.

- Lenket fast

Rogalendingen legger ikke skjul på at han ikke er fornøyd med hvordan situasjonen har utviklet seg, og stiller seg kritisk til behandlingen han har fått:

- Jeg synes det er en del blandede signaler fra Odd. Det er fint at de vil ha meg, men jeg blir bare sittende og se på. Jeg er lenket fast til den situasjonen jeg er i og kan ikke endre på premissene, sier Selvik.

- Jeg er skuffet over at jeg ikke får sjansen til å spille i Eliteserien. Jeg vet ikke hvor interessert Glimt ville vært i et lån. Jeg er hypp på å spille, og nå må jeg bare ta et standpunkt.

- Vil til Bodø/Glimt

I Odd bekrefter sportssjef Tore Andersen at de tidligere har takket nei til bud fra Bodø/Glimt, men stiller seg spørrende til hvorvidt det ligger noe bud inne nå:

- Nei, jeg kjenner ikke til at det foreligger noe konkret bud på ham nå, sier Andersen til Nettavisen.

Selvik ble hentet til Skien i februar 2019, og har siden ikke spilt en eneste kamp i Eliteserien. Også den gang skal Bodø/Glimt ha vært en av klubbene som ønsket å hente keeperen.

Den tidligere Sandnes Ulf-keeperen legger ikke skjul på at han kjenner på frustrasjonen over å ikke få muligheten til å ta steget til en annen klubb i den øverste divisjonen av norsk fotball:

- Jeg har sagt at så lenge de ikke klarer å tilby meg fast plass, så vil jeg utnytte det tilbudet jeg får av Bodø/Glimt. Det legger jeg ikke skjul på. Dersom de ikke får en løsning, så vil jeg til Bodø/Glimt. Jeg vil spille, og om ikke jeg gjør det her så vil jeg gjøre det et annet sted, sier Selvik.

- Sondre Rossbach er ikke på vei noe sted, og spesielt ikke grunnet korona. Da må jeg vente til neste vinter eventuelt, og det er ikke aktuelt for meg, Når jeg kan spille for Bodø/Glimt så ønsker jeg å ta den muligheten.

SJEF: Tore Andersen er sportssjef i Odd. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Han har tidligere fortalt at da han i 2019 signerte for Odd, så skal planen ha vært å selge keeper Sondre Rossbach, som på tidspunktet ikke hadde signert ny avtale.

Da dette kom i orden, så endret situasjonen seg for Selvik.

Nå tror han fort at han går inn i en ny sesong med dårlige kort på hånda:

- Jeg har hørt at de ikke ønsker å selge, og jeg ser at mine sjanser blir mindre og mindre i Odd. De får ikke solgt Rossbach fordi sesongen er utsatt, og da blir det lite spilletid for meg. Det er jeg ikke interessert i, sier Selvik.

- Jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til dette, jeg skjønner at Odd vil beholde meg. Men de bremser meg og min utvikling. Jeg får ikke spille på det nivået jeg selv føler jeg kan spille på. Jeg forstår ikke hva dette skyldes, men dette går ut over meg.

I Odd er sportssjef Tore Andersen tydelig på at de akkurat nå har andre ting å tenke på enn overgangsmarkedet:

- Vi har helt andre utfordringer i verden enn å ha fokus på spilleroverganger nå. For meg, og i vår situasjon, så er dette relativt lite viktig i forhold til andre ting som er viktigere. Da snakker jeg om det som er truende for hele verden og Norge, sier Andersen.

- Vi holder på med permittering av folk og forsøker å holde retningslinjer innen fotball og smittefare. Vi prøver å hjelpe våre spillere og våre ansatte, og det er viktigste for oss.

På spørsmål om han ønsker å svare på uttalelsene fra andrekeeperen er han uansett helt klar:

- Vi ønsker heller å snakke med spillerne direkte selv enn å ta dette med media.

