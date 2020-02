Egypt vil ha med seg Salah til OL i Tokyo

Neste sesong kan bli travel for Mohamed Salah, som er aktuell for både OL og Afrikamesterskapet med Egypt.

Egypts U23-trener Shawky Gharib bekrefter at han vil inkludere Mohamed Salah i bruttotroppen på 50 spillere før sommerens OL i Tokyo.

De deltakene lagene har muligheten til å ta ut tre spillere over 23 år, og egypterne har et håp om at deres soleklart største stjerne blir med til Japan.

- Kan ikke tvinge ham

Salah vil i så fall gå glipp av starten på neste Premier League-sesong, som starter 8. august, samme helg som OL-finalen spilles.

Trener Gharib er imidlertid klar på at avgjørelsen om OL er opp til Liverpool og Salah selv.

- Vi kan ikke tvinge ham til å delta fordi FIFA-reglementet pålegger ham ikke å gjøre det.

- Salah er en av de tre beste spillerne i verden, og alle lag håper å ha en spiller med hans kvaliteter og ferdigheter i laget. Jeg har tatt ut Salah i en bruttotropp på 50 spillere, mens 18 av de reiser til Tokyo. Troppen sendes inn i juni, sier Gharib ifølge Sky Sports.

Klopp vil trolig si nei

Liverpool-trener Jürgen Klopp vil neppe være særlig begeistret for å slippe Salah til OL-spill rett før sesongstart.

Tidligere i år sa han klart ifra hva han mente om at han må klare seg uten Mohamed Salah, Sadio Mané og Naby Keita i flere uker neste sesong, da Afrikamesterskapet arrangeres midt i Premier League-sesongen.

- For oss er dette en katastrofe, sa Klopp på en pressekonferanse i januar.

- Dette har stor betydning for hvilke spillere vi henter inn, sa Liverpool-manageren, som har blitt koblet til Leipzig-angriper Timo Werner den siste tiden.

Jürgen Klopp har foreløpig ikke uttalt seg om Egypts ønske om å inkludere Salah i OL-troppen, men det blir trolig tema på pressekonferansen før helgens møte med Norwich.