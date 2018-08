Eiking med sittesårhelvete

Odd Christian Eiking fikk en smertefull åpning på Arctic Race. Nå spøker det for fortsettelsen i rittet.

– Jeg hadde fryktelig vondt i sittesårene. Det var helt jævlig, sier Eiking til TV 2.

– Det kom til et punkt der jeg ikke klarte å sitte på setet. Det gikk fort og var masse sidevind. Jeg vurderte å stå av, men klarte å komme meg til mål. Det var ikke gøy, fortsetter Wanty-Groupe Gobert-rytteren.

Den 23 år gamle syklisten trillet til slutt i mål i Kirkenes hele 17 minutter og 30 sekunder bak etappevinner Mathieu van der Poel.

Det er uklart om Eiking, som har slitt med sittesår i hele sommer, stiller til start på fredagens 2. etappe.

– Jeg tror det er et blodbad under her, så det var ikke noe gøy. Det er fryktelig irriterende. Jeg har slitt litt i hele sommer. I dag var det helt fryktelig. Jeg får se i morgen om jeg kan fortsette, sier Eiking til TV 2.

